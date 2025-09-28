Natalia Szroeder nigdy nie lubiła epatować swoim życiem prywatnym. Przez wiele lat była w związku z raperem Quebonafide. Fanom wydawało się, że tworzą szczęśliwą parę. Ich drogi się rozeszły, a Kuba obecnie układa sobie życie u boku aktorki ,,1670” Martyny Byczkowskiej. Po głośnym rozstaniu Natalia pilnuje swoją prywatność i nie komentuje plotek na temat swojego życia uczuciowego. Wszystko wskazuje na to, że artystka jest zakochana.

Nowy rozdział w miłości

Jak podaje ,,Super Express” paparazzi przyłapali wokalistkę na romantycznym spacerze w towarzystwie Przemysława Dzienisa. Przemysław jest fotografem, który jest od niej starszy o 11 lat. Para nie szczędziła sobie czułości, a na zdjęciach zostały uchwycone pocałunki pary.

Co więcej, o fotografie nie mówi się po raz pierwszy w show-biznesie. Kilka lat temu, to właśnie on był zaręczony z Moniką Brodką.

Według ustaleń dziennika parę połączyła praca. To on realizował teledysk do jej nowych piosenek, już wtedy coś iskrzyło. Źródła ,,Super Express” twierdzą, że zakochani spotykają się już od ubiegłego roku.

Natalię i Przemka połączyła muzyka. Jakiś czas temu on realizował nowy teledysk dla Natalii i ponoć już wtedy między nimi zaiskrzyło – czytamy w dzienniku. Na razie nikt z zainteresowanych nie zabrał głosu. Patrząc na ich podejście do prywatności szybko, to się nie wydarzy.

