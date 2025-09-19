Kim Kardashian po raz kolejny udowodniła, że potrafi zamienić sesję zdjęciową w wielkie wydarzenie. Znana na całym świecie gwiazda podzieliła się z fanami na Instagramie wyjątkowym osiągnięciem, swoją pierwszą okładką „Vogue France” .

Kim Kardashian pierwszy raz na okładce Vogue France

Gwiazda reality show, która od lat konsekwentnie buduje pozycję biznesowego imperium, nie kryła emocji: to jedno z największych marzeń na jej „modowej liście życzeń”. Na okładce pisma Kim Kardashian wystąpiła w zmysłowej, czarno-białej sesji, gdzie zamiast klasycznych kreacji pojawiła się jedynie w biżuterii od Cartier. Ta niemal naga stylizacja z pewnością jest warta MILIONY.

Kim Kardashian na kolacji z córką. North zafundowała sobie nowe włosy. Naprawdę Kim jej na to pozwoliła?

Ten wybór może mieć szczególną symbolikę. To właśnie w Paryżu prawie dekadę temu doszło do dramatycznego napadu, podczas którego skradziono jej biżuterię wartą ponad 10 milionów dolarów. Teraz Kim wróciła do stolicy mody w zupełnie nowym świetle, nie jako ofiara, lecz ikona, która przejmuje narrację na własnych zasadach.

Sfotografowana w intymnej scenerii hotelu Le Bristol Paris podczas tygodnia mody haute couture – prawie bez makijażu, ozdobiona jedynie najcenniejszymi klejnotami świata – poznaliśmy nową Kim – czytamy w zapowiedzi Vouge.

Kim Kardashian urządziła 6. urodziny Psalma. Był przepych i… maszyny do grania!

Sesja przygotowana przez zespół stylistów i fotografów światowej klasy, łączy w sobie klimat lat 90. z nowoczesną pewnością siebie. Dla świata mody okładka „Vogue France” to wyróżnienie zarezerwowane dla największych nazwisk, supermodelek, legend kina i postaci, które wyznaczają trendy. Teraz do tego grona dołączyła Kim Kardashian.