Intymna Kim Kardashian na okładce „Vogue France”! Wybrała diamenty warte MILIONY zamiast ubrań
To pierwsza okładka Kim w Vouge France.
Kim Kardashian po raz kolejny udowodniła, że potrafi zamienić sesję zdjęciową w wielkie wydarzenie. Znana na całym świecie gwiazda podzieliła się z fanami na Instagramie wyjątkowym osiągnięciem, swoją pierwszą okładką „Vogue France”.
Plejada gwiazd na paryskim pokazie Balenciagi. Anielska Kim Kardashian, singielka Katty Perry, Lauren Sanchez…(FOTO)
Kim Kardashian pierwszy raz na okładce Vogue France
Gwiazda reality show, która od lat konsekwentnie buduje pozycję biznesowego imperium, nie kryła emocji: to jedno z największych marzeń na jej „modowej liście życzeń”. Na okładce pisma Kim Kardashian wystąpiła w zmysłowej, czarno-białej sesji, gdzie zamiast klasycznych kreacji pojawiła się jedynie w biżuterii od Cartier. Ta niemal naga stylizacja z pewnością jest warta MILIONY.
Kim Kardashian na kolacji z córką. North zafundowała sobie nowe włosy. Naprawdę Kim jej na to pozwoliła?
Ten wybór może mieć szczególną symbolikę. To właśnie w Paryżu prawie dekadę temu doszło do dramatycznego napadu, podczas którego skradziono jej biżuterię wartą ponad 10 milionów dolarów. Teraz Kim wróciła do stolicy mody w zupełnie nowym świetle, nie jako ofiara, lecz ikona, która przejmuje narrację na własnych zasadach.
Sfotografowana w intymnej scenerii hotelu Le Bristol Paris podczas tygodnia mody haute couture – prawie bez makijażu, ozdobiona jedynie najcenniejszymi klejnotami świata – poznaliśmy nową Kim – czytamy w zapowiedzi Vouge.
Kim Kardashian urządziła 6. urodziny Psalma. Był przepych i… maszyny do grania!
Sesja przygotowana przez zespół stylistów i fotografów światowej klasy, łączy w sobie klimat lat 90. z nowoczesną pewnością siebie. Dla świata mody okładka „Vogue France” to wyróżnienie zarezerwowane dla największych nazwisk, supermodelek, legend kina i postaci, które wyznaczają trendy. Teraz do tego grona dołączyła Kim Kardashian.
Pierwsza okładka francuskiego Vogue’a z Kim, w październikowym wydaniu Vogue France!!! Jestem z Ciebie bardzo dumna, Kim! To po prostu oszałamiające – napisała Kris Jenner na Instagramie.