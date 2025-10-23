Marta Nawrocka od ponad dwóch miesięcy spełnia się w roli Pierwszej Damy. Od początku kadencji jej męża widać, że stara się być aktywna i otwarta. W związku z jej panowaniem pojawił się teraz pierwszy werdykt, który wydali obywatele. Co Polacy sądzą o Marcie Nawrockiej według sondażu?

Społeczeństwo wydało werdykt ws. Marty Nawrockiej

Karol Nawrocki od momentu zaprzysiężenia, które miało miejsce 6 sierpnia, ma dość intensywny i pracowity czas. Nie inaczej jest w przypadku jego żony Marty Nawrockiej, która od początku kadencji swojego męża jest bardzo aktywna i chętnie udziela się publicznie.

Od początków panowania nowej głowy państwa, Marta Nawrocka jako Pierwsza Dama była zaangażowana już w wiele inicjatyw. Po pierwsze zainaugurowała ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, odwiedziła klinikę z chorymi dziećmi, brała udział w Wielkim Święcie Plonów czy odwiedziła Pijarskie Przedszkole. Poza tym Marta Nawrocka stale towarzyszy swojemu mężowi w ważnych wyjazdach czy wydarzeniach takich jak m.in.: wizyta w USA, spotkanie z papieżem w Watykanie czy XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

Pierwsza Dama 6 października podsumowała swoje dwa miesiące panowania, gdzie pisała w social mediach: „Każde spotkanie jest dla mnie wyjątkową chwilą, która zostaje w sercu na długo”. Teraz przyszedł czas na podsumowanie ze strony Polaków.

W październiku 2025 roku Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” przeprowadził sondaż Marty Nawrockiej, jak jest postrzegana przez obywateli. Badanie miało miejsce w dniach 11–12 października 2025 roku metodą CAWI, na próbie 1002 dorosłych Polaków dla populacji w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Jak się okazuje, obecna prezydentowa cieszy się dużym powodzeniem w społeczeństwie, bo 46% oceniło ją pozytywnie. 16% procent badanych wystawiło negatywną opinię, a 38% nie miało zdania. Znaczna ilość dobrych ocen potwierdza, że aktywność Pierwszej Damy jest zdecydowanie doceniana przez obywateli.