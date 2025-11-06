Marta Nawrocka po raz pierwszy wystąpiła na łamach magazynu „Viva!”, gdzie zdradziła kulisy życia w Pałacu Prezydenckim. Opowiedziała także o swoim życiu prywatnym przy boku męża — Prezydenta RP — Karola Nawrockiego. Marta Nawrocka w pewnym momencie w rozmowie z Wiktorem Słojkowskim jak podchodzi do kwestii emerytury. Okazuje się, że formalnie już na niej jest!

Marta Nawrocka ma 39 lat i już formalnie jest na emeryturze.

Marta Nawrocka, zanim objęła funkcję Pierwszej Damy RP, to pracowała jako funkcjonariuszka celno-skarbowa. Później żona Karola Nawrockiego zdecydowała się wziąć bezpłatny urlop, żeby pomóc mężowi w kampanii prezydenckiej:

Zrobiłam to dla czystości zasad, wobec siebie i wobec służby, w której pracowałam — powiedziała w rozmowie z „Vivą!”.

