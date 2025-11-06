Gruchnęły wieści o emeryturze Nawrockiej. Pierwsza Dama ma dopiero 39 lat!
Marta Nawrocka po raz pierwszy wystąpiła na łamach magazynu „Viva!”, gdzie zdradziła kulisy życia w Pałacu Prezydenckim. Opowiedziała także o swoim życiu prywatnym przy boku męża — Prezydenta RP — Karola Nawrockiego. Marta Nawrocka w pewnym momencie w rozmowie z Wiktorem Słojkowskim jak podchodzi do kwestii emerytury. Okazuje się, że formalnie już na niej jest!
Marta Nawrocka ma 39 lat i już formalnie jest na emeryturze. Wyjaśniła dlaczego!
Marta Nawrocka, zanim objęła funkcję Pierwszej Damy RP, to pracowała jako funkcjonariuszka celno-skarbowa. Później żona Karola Nawrockiego zdecydowała się wziąć bezpłatny urlop, żeby pomóc mężowi w kampanii prezydenckiej:
Zrobiłam to dla czystości zasad, wobec siebie i wobec służby, w której pracowałam — powiedziała w rozmowie z „Vivą!”.
Następnie Marta Nawrocka dodała, że od 18 lat pracowała w Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz formalnie mimo młodego wieku jest emerytką i opowiedziała nawet z dystansem o swojej nowej roli:
Od szóstego sierpnia, wiem, jak to brzmi, ale tak, jestem formalnie emerytką. Więc ten rozdział się już nie otworzy, choć w sercu zostaje wszystko, czego się nauczyłam. Nie wiem, czy gdy służba mojego męża dla Polski dobiegnie końca, wrócimy do Gdańska. Życie samo pisze ciąg dalszy — podsumowała w rozmowie z magazynem.
Marta Nawrocka oceniona przez znanego stylistę fryzur. Tak ją widzi
Na planie sesji do „Vivy!” pracował również stylista fryzur Amadeo Wilczewski. Mężczyzna w rozmowie z magazynem zdradził, że nie był zachwycony tym, że w wyborach wygrał Karol Nawrocki. To nie był jego prezydent, ale mimo to uważa, że trzeba szanować wybór większości:
Prezydent Nawrocki nie był moim osobistym wyborem. Wtedy pomyślałem sobie, że siłą demokracji jest to, aby szanować i akceptować wybór większości, a także nieprofesjonalnym by było przekładanie moich prywatnych sympatii ponad zawodowe wyzwania — zdradził.