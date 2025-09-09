Córka Piotra Rubika świętuje pół roku związku! Helena pokazuje romantyczne kadry z Miami
„Kocham cię” - napisała 16-letnia Helena Rubik pod wspólnym zdjęciem z chłopakiem.
Helena Rubik, córka słynnego kompozytora Piotra Rubika, od ponad dwóch lat mieszka w Miami wraz z rodzicami i młodszą siostrą.
Choć przeprowadzka była dużą zmianą, nastolatka szybko odnalazła się w nowym środowisku. To właśnie tam poznała swojego pierwszego chłopaka – Luccę.
Rodzice Heleny nie ukrywają, że cieszy ich szczęście córki. Agata Rubik, w rozmowie w programie „Dzień Dobry TVN”, zdradziła:
„Lucca jest bardzo fajnym chłopakiem. Bardzo dobrze czujemy się w jego towarzystwie, więc wydaje mi się, że fajnie tworzyć wspólne wspomnienia”
– mówiła w sierpniu.
Niedawno młoda para świętowała ważny moment – półrocznicę związku.
Z tej okazji Helena podzieliła się uroczą fotografią, na której czule obejmuje swojego ukochanego. Pod zdjęciem zamieściła krótki, ale wiele mówiący podpis:
„Kocham cię”.
Internauci od razu zareagowali – w komentarzach posypały się komplementy:
„Ale piękna para!”
„Widać, że jesteście szczęśliwi!”
„Młoda miłość jest najpiękniejsza.”
To nie pierwszy raz, gdy Helena publikuje romantyczne zdjęcia z chłopakiem.
Każdy taki post wzbudza duże zainteresowanie i jest szeroko komentowany przez fanów rodziny Rubików.
Sama 16-latka dba jednak o równowagę – dzieli się ważnymi momentami, ale stara się chronić swoją prywatność.
ewa | 10 września 2025
Helena z uchodźcą, wiano ponton
Anna | 9 września 2025
Ale kicz
123 | 10 września 2025
Tramp go deportuje , w tirze przyjechal w dywanie
haha | 9 września 2025
Pedro myje jachty bogaczy
viola | 9 września 2025
ależ piękne te dziewczyny ! mama także