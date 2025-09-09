times-dark
Kozaczek
Córka Piotra Rubika świętuje pół roku związku! Helena pokazuje romantyczne kadry z Miami

„Kocham cię” - napisała 16-letnia Helena Rubik pod wspólnym zdjęciem z chłopakiem.

Helena Rubik, córka słynnego kompozytora Piotra Rubika, od ponad dwóch lat mieszka w Miami wraz z rodzicami i młodszą siostrą.

Choć przeprowadzka była dużą zmianą, nastolatka szybko odnalazła się w nowym środowisku. To właśnie tam poznała swojego pierwszego chłopaka – Luccę.

Rodzice Heleny nie ukrywają, że cieszy ich szczęście córki. Agata Rubik, w rozmowie w programie „Dzień Dobry TVN”, zdradziła:

 „Lucca jest bardzo fajnym chłopakiem. Bardzo dobrze czujemy się w jego towarzystwie, więc wydaje mi się, że fajnie tworzyć wspólne wspomnienia”

– mówiła w sierpniu.

Niedawno młoda para świętowała ważny moment – półrocznicę związku.

Z tej okazji Helena podzieliła się uroczą fotografią, na której czule obejmuje swojego ukochanego. Pod zdjęciem zamieściła krótki, ale wiele mówiący podpis:

„Kocham cię”.

Internauci od razu zareagowali – w komentarzach posypały się komplementy:

„Ale piękna para!”

„Widać, że jesteście szczęśliwi!”

„Młoda miłość jest najpiękniejsza.”

To nie pierwszy raz, gdy Helena publikuje romantyczne zdjęcia z chłopakiem.

Każdy taki post wzbudza duże zainteresowanie i jest szeroko komentowany przez fanów rodziny Rubików.

Sama 16-latka dba jednak o równowagę – dzieli się ważnymi momentami, ale stara się chronić swoją prywatność.

ewa | 10 września 2025 Odpowiedz

Helena z uchodźcą, wiano ponton

Anna | 9 września 2025 Odpowiedz

Ale kicz

123 | 10 września 2025 Odpowiedz

Tramp go deportuje , w tirze przyjechal w dywanie

haha | 9 września 2025 Odpowiedz

Pedro myje jachty bogaczy

viola | 9 września 2025 Odpowiedz

ależ piękne te dziewczyny ! mama także

