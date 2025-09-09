Córka Piotra Rubika świętuje pół roku związku! Helena pokazuje romantyczne kadry z Miami

Helena Rubik, córka słynnego kompozytora Piotra Rubika, od ponad dwóch lat mieszka w Miami wraz z rodzicami i młodszą siostrą.

Choć przeprowadzka była dużą zmianą, nastolatka szybko odnalazła się w nowym środowisku. To właśnie tam poznała swojego pierwszego chłopaka – Luccę.