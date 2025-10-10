Choć Mikołaj Roznerski od lat pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Polsce, rzadko mówi o życiu prywatnym. Tym razem zrobił wyjątek. W rozmowie z mediami wyznał, jak naprawdę spędza czas w domu z synem Antonim. Okazuje się, że mają wspólną pasję, o której mało kto wiedział.

Mikołaj Roznerski o synu Antonim. Tak wygląda ich życie poza kamerami

Mikołaj Roznerski od lat jest jednym z ulubieńców widzów serialu „M jak miłość”, gdzie wciela się w postać Marcina Chodakowskiego. Aktor, choć kojarzony głównie z telenowelą TVP, od dawna z powodzeniem działa również w innych projektach – wystąpił w wielu komediach romantycznych, a ostatnio zadebiutował jako prowadzący w nowym teleturnieju „The Floor” w TVN.

Ostatnio 41-latek pojawił się także gościnnie w programie „MasterChef”, gdzie wcielił się w rolę jurora i z entuzjazmem oceniał potrawy uczestników. Jak sam zdradził, gotowanie to coś więcej niż tylko hobby.

Podglądam uczestników, rozmawiam z nimi, pytam, skąd są, dlaczego tutaj są, jaki jest ich cel w tym programie i dyskutujemy o tym, co gotują. Próbowałem tak naprawdę wszystkiego po kolei. Bardzo lubię gotować, gotuję razem z moimi bliskimi. To jest taki nasz ceremoniał – opowiadał w rozmowie z Plejadą.

Na co dzień aktor skupia się jednak na tym, co dla niego najważniejsze – na rodzinie. Mikołaj Roznerski jest ojcem 13-letniego Antoniego, który jest owocem jego związku z aktorką Martą Juras. Choć rodzice nie są już razem, łączy ich ogromna troska o syna.

W rozmowie z mediami Roznerski potwierdził, że w jego domu panuje wyjątkowa atmosfera. Jak się okazuje, wolny czas spędza z synem w kuchni.

Lubię spędzać czas z moim synem, gotując. Zresztą mam brata kucharza, więc nie mogę go nigdy zawieść. Bardzo często lubimy robić polędwicę wołową – taki stek kąpany w maśle z rozmarynem i batatami, a do tego sałatkę z pomidorów, cebuli i jogurtem – zdradził aktor.

Ta wypowiedź potwierdziła to, o czym od dawna plotkowano wśród fanów – Mikołaj Roznerski to domator z krwi i kości, który ponad wszystko ceni sobie wspólne chwile z synem i bliskimi.

W dalszej części wywiadu aktor ujawnił, jakie smaki królują na jego stole. Choć uwielbia eksperymentować, najbardziej inspiruje go kuchnia śródziemnomorska.

Chyba taka, którą lubię jeść, to fusion, śródziemnomorska. Odnajduję się też w gotowaniu kuchni polskiej i trochę hiszpańskiej – powiedział gwiazdor M jak miłość.

Internauci nie kryją zachwytu nad jego podejściem do ojcostwa. W komentarzach dominują słowa uznania: „Wspaniały ojciec, skromny i prawdziwy”, „Widać, że wychowuje syna z sercem”, „Uwielbiam takich mężczyzn – rodzina przede wszystkim”.