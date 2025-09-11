Janusz Kowalski, polityk Prawa i Sprawiedliwości i były wiceminister, poinformował 11 września 2025 roku w mediach społecznościowych, że po raz kolejny został ojcem. Na platformie X opublikował urocze zdjęcie ze szpitala, na którym po raz pierwszy trzyma na rękach swojego nowo narodzonego syna.

Janusz Kowalski ponownie został ojcem

Polityk już pochwalił się, że nadał chłopcu imię Aleksander. W krótkim, pełnym emocji wpisie podkreślił, jak wielkim szczęściem jest dla niego powiększenie rodziny, wspominając żonę Joannę Nycz-Kowalską oraz starszego syna Antoniego. Nowo narodzony Aleksander jest drugim dzieckiem posła PiS i jego małżonki. Starszy syn, Antoni, doczekał się właśnie młodszego brata.

Kochany Syneczku! Aleksandrze! Cudownie, że jesteś z nami – dzielną Mamusią i bratem Antkiem! Cud życia – napisał na platformie X.

Na opublikowanym zdjęciu widać moment tzw. kangurowania, czyli bliskiego kontaktu skóra do skóry z noworodkiem. To praktyka coraz częściej wybierana przez rodziców, sprzyjająca budowaniu więzi i dająca dziecku poczucie bezpieczeństwa tuż po narodzinach. Na twarzy polityka widać ogromne wzruszenie i radość.

Pod postem Kowalskiego szybko pojawiła się fala gratulacji. Słowa wsparcia przekazali nie tylko dziennikarze, ale także politycy z różnych stron sceny politycznej. Wśród nich znaleźli się Paulina Matysiak, Artur Dziambor, Zbigniew Kuźmiuk czy Julia Przyłębska.