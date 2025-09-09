Natalia Kukulska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju, a prywatnie mama trzech pociech. Teraz w rozmowie z naszą redakcją gwiazda opowiedziała nieco o powrocie do szkoły jej najmłodszej córki i zwróciła uwagę na bardzo istotną rzecz w polskim szkolnictwie.

Natalia Kukulska o edukacji szkolnej i edukacji zdrowotnej

Natalia Kukulska to ikoniczna postać w polskiej kulturze i jedna z największych gwiazd sceny muzycznej w naszym kraju. Artystka od lat podbija rynek muzyczny, a jej początki w show-biznesie sięgają lat 80. i 90. Do jej najsłynniejszych kawałków należą m.in. „Wierność jest nudna”, „Im więcej ciebie, tym mniej”, czy „Dobrostan”.

W życiu prywatnym artystka natomiast spełnia się w roli żony Michała Dąbrówki, z którym od 25 lat tworzy małżeństwo. Para w tym czasie doczekała się trójki dzieci: Jana (25 lat), Anny (20 lat) i Laury (8 lat). Najstarszy syn ma już edukację za sobą, starsza córka jeszcze studiuje, a najmłodsza pociecha uczęszcza do szkoły podstawowej.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją, odpowiadając na pytanie naszego reportera o rok szkolny, piosenkarka wyznaje, że nie była obecna na rozpoczęciu najmłodszej pociechy, ponieważ była w Japonii na koncertowej przygodzie życia. Kukulska, rozwijając dalsze pytanie o edukację szkolną, wyznaje, że szkoła powinna zapewnić jak najwięcej nauki i przedmiotów, które przygotują nas do prawdziwego życia w dorosłości.

Powinno być w ogóle jak najwięcej edukacji związanej, nie tylko przedmiotami, z którymi kojarzy nam się szkoła, ale z naszym życiem. Kończymy szkoły i zupełnie nie wiemy, jak się poruszać po świecie. Jak działa służba zdrowia, NFZ, ubezpieczenia, podatki i po prostu mam wrażenie, że wychodzimy z dużym deficytem takiej wiedzy potrzebnej dam do życia – powiedziała nam Natalia Kukulska.

Wokalista odpowiedziała nam również na ostatnio dość huczny i pełen spekulacji temat, jakim jest edukacja zdrowotna. Jej zdaniem jest to kluczowy przedmiot, który powinien być niezbędny w szkołach.

Edukacja zdrowotna jak najbardziej. To jest chyba coś, co dla nas jest najważniejsze. Chociaż w temacie tej edukacji cały czas zachodzą zmiany, więc trudno się tak przygotować, bo po 10 latach już ten świat wygląda zupełnie inaczej. Ale wydaje mi się, że jak najbardziej powinno być dużo zajęć, które po prostu przygotowują do życia w społeczeństwie – podsumowała.

Zobacz cały wywiad poniżej: