Tłumy gwiazd na animacji Cartoon Network! Ciężarna Olga Frycz, stylowa El Dursi, Marcela Leszczak… (FOTO)
Weronika i Teresa Rosati, Zofia Ślotała...
Dziś (4 października 2025 roku) w warszawskim Kinogramie odbyło się wydarzenie promujące nową odsłonę kultowej animacji Cartoon Network – „Cudownie dziwny świat Gumballa”. Spotkanie zgromadziło wiele znanych gwiazd, które chętnie pozowały na ściance i nie tylko. Goście mieli okazję spotkać się z postaciami z serialu, a kulminacyjnym punktem programu był specjalny screening najnowszych odcinków Cudownie dziwnego świata Gumballa. Premiera odbędzie się już 6 października na antenie Cartoon Network i w serwisie HBO Max.
Gośćja | 5 października 2025
dursi juz szuka szczescia