Tłumy gwiazd na animacji Cartoon Network! Ciężarna Olga Frycz, stylowa El Dursi, Marcela Leszczak… (FOTO)

/ 04.10.2025 /
KJ
Marcelina Leszczak

Dziś (4 października 2025 roku) w warszawskim Kinogramie odbyło się wydarzenie promujące nową odsłonę kultowej animacji Cartoon Network – „Cudownie dziwny świat Gumballa”. Spotkanie zgromadziło wiele znanych gwiazd, które chętnie pozowały na ściance i nie tylko. Goście mieli okazję spotkać się z postaciami z serialu, a kulminacyjnym punktem programu był specjalny screening najnowszych odcinków Cudownie dziwnego świata Gumballa. Premiera odbędzie się już 6 października na antenie Cartoon Network i w serwisie HBO Max.

Olga Frycz
Klaudia El Dursi
Zofia Ślotała
Weronika Rosati
Jan Dąbrowski
Aleksandra Hamkało
Katarzyna Burzyńska
Teresa Rosati
Karolina Kuczyńska
Dorota Czaja
Gośćja | 5 października 2025 Odpowiedz

dursi juz szuka szczescia

