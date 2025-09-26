Miliarder z głośnymi aferami w tle. Kim jest mąż Jolanty Pieńkowskiej?
Dziennikarka od lat tworzy małżeństwo ze znanym biznesmenem.
Jolanta Pieńkowska to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek i prezenterek, która od wielu lat obecna jest w świecie mediów. Swoją karierę rozpoczęła pod koniec lat 80., a już w 1990 roku dołączyła do Telewizji Polskiej, gdzie przez lata m.in. była twarzą „Wiadomości” na antenie TVP1. Poza tym widzowie mogą ją kojarzyć z formatami stacji TVN, TVN24 i TVN Style.
Wczoraj (25 września 2025 roku) dziennikarka po niemal 20 latach współpracy z TVN poinformowała o zakończeniu współpracy ze stacją, gdzie po raz ostatni poprowadziła „Fakty po południu” na antenie TVN24. Program zakończył się wyjątkowym pożegnaniem dziennikarki, a na koniec wyznała, że nie odchodzi na emeryturę, ale chce teraz poświęcić się rodzinie.
„Chcę po prostu mieć czas dla siebie i dla swoich najbliższych, a życie przyniesie to, co przyniesie i czas pokaże, co będę robić. W każdym razie w tej chwili za każdy program dziękuję każdej redakcji, każdemu zespołowi i każdej osobie, z którą pracowałam” – mówiła podczas pożegnania Jolanta Pieńkowska.
I choć Jolanta Pieńkowska doskonale była znana z mediów czy telewizji, to nie wielu wie o jej życiu prywatnym. Otóż dziennikarka jest byłą żoną dziennikarza Sławomira Matczaka, z którym doczekała się syna Mateusza. Od 2008 roku natomiast Pieńkowska jest żoną przedsiębiorcy Leszka Czarneckiego, za którego wyszła w tajemnicy po dwóch latach znajomości. Obecnie para mieszka głównie we Francji, a do Polski przyjeżdżają w celach zawodowych.
Mąż dziennikarki poza tym, że jest przedsiębiorcą, to ma tytuł inżyniera i doktorat z ekonomii. Jeszcze w trakcie studiów założył firmę związaną z inżynierią podwodną. Poza tym był nurkiem i rekordzistą świata, gdzie udało mu się zdobyć światowy rekord w najdłuższym nurkowaniu jaskiniowym. Później zajął się biznesem, dla którego rzucił pracę na uczelni. Dekadę temu był nawet jednym z trzech najbogatszych Polaków według „Wprost”, z majątkiem wycenianym na około 6-7 mld zł.
Biznesmena po wielu latach świetlanej kariery nagle dopadły problemy. Czarnecki znalazł się na liście osób w kontekście afery GetBack i afery taśmowej z prezesem KNF. Jak podaje portal „Money.pl” Leszek Czarnecki w śledztwie dotyczącym afery GetBack podejrzany był m.in. o oszustwa na szkodę ponad 1 tys. klientów Idea Bank S.A. na kwotę 227 milionów złotych oraz wyrządzenie bankowi szkody na kwotę 9 milionów złotych.
Co więcej, w 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na niego rekordową karę 20 mln zł za niewywiązanie się ze zobowiązań inwestorskich wobec Getin Noble Banku. W czerwcu 2025 roku okazało się, że 20 mln zł powróciło na konto Czarneckiego po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który unieważnił tę pokaźną karę. Batalia sądowa toczy się jednak dalej, ponieważ NSA zdecydował o ponownym rozpatrzeniu sprawy przymusowej restrukturyzacji Idea Banku.