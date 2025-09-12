W ostatnim czasie w życiu syna króla disco polo wiele się dzieje. O Danielu Martyniuku stale jest głośno, a wszystko za sprawą dość kontrowersyjnych wpisów, w których publicznie uderzał w swoją żonę. Tym razem dla odmiany Daniel pokusił się o rozczulający komentarz, a ten doczekał się odpowiedzi.

Daniel Martyniuk to syn jednego z najpopularniejszych muzyków disco polo, Zenka Martyniuka. W sieci wciąż głośno jest o nim, ale nie za sprawą popularności jego ojca, a swoich wybryków. Nie da się ukryć, że Daniel ma skłonność do wywoływania kontrowersji, których ostatnio nie zabrakło poprzez mocne wpisy w social mediach.

Daniel Martyniuk najpierw publikowała niepokojące nagrania z wody, później mówił o pewnym ośrodku i problemach psychologicznych, aż w końcu dostało się jego żonie Faustynie. Młody Martyniuk m.in. żądał od swojej ukochanej publicznych przeprosin czy zarzucał jej kupno doktoratu.

Po wielu publicznych obelgach chyba przyszedł czas na rozejm, bo Martyniuk zdobył się na uroczy komentarz, który opublikował pod nowym zdjęciem żony i ich synka Floriana.

Kochany Florianek. Tęsknię za wami i mocno was kocham – napisał Daniel Martyniuk.

Żona młodego Martyniuka na komentarz pospieszyła z odpowiedzią, pisząc:

Cieszymy się oboje, że pracujesz, starasz się, też kochamy Cię i tęsknimy. Jesteś dla nas ważny – odpisała Faustyna Martyniuk.

Warto wspomnieć, że kilka dni temu Daniel opublikował nagrania z budowy, gdzie pracuje w Hiszpanii. Na jednym z nagrań widać, jak pomaga przy remontowych pracach, a pod filmem napisał: