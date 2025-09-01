Tak Nawrocki potraktował nastolatkę. Wideo obiegło sieć
To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich.
1 / 10
Podczas obchodów „Solidarności” doszło do zaskakującej sceny. Na widok prezydenta Karola Nawrockiego jedna z nastolatek zalała się łzami. Reakcja głowy państwa natychmiast obiegła internet.
2 / 10
W niedzielę w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Na obchodach 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych pojawili się m.in. były prezydent Andrzej Duda i obecny prezydent Karol Nawrocki.
3 / 10
Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości udali się pod legendarną Bramę nr 2, gdzie składano kwiaty. To właśnie tam wśród tłumu doszło do niecodziennej sytuacji.
Na nagraniu opublikowanym m.in. przez oficjalny profil prezydenta widać, jak prezydent Nawrocki podchodzi do grupy uczestników i zauważa nastolatkę imieniem Kaja. Dziewczyna na jego widok rozpłakała się tak mocno, że ledwo była w stanie cokolwiek powiedzieć.
4 / 10
,,Co się stało, płakałaś? O Jezu, naprawdę? ”
-powiedział prezydent, po czym przytulił wzruszoną dziewczynę.
Cała scena została uwieczniona na wideo, które w ekspresowym tempie zaczęło krążyć po internecie. Wielu komentujących przyznaje, że nie spodziewało się aż tak emocjonalnej reakcji młodej uczestniczki obchodów, ani tym bardziej tak spontanicznej reakcji samego prezydenta.
5 / 10
Jak Wy oceniacie tę sytuację-autentyczny moment wzruszenia czy raczej dobrze uchwycony polityczny gest?
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
XYZ | 1 września 2025
Ależ denne te komentarze
Anonim | 1 września 2025
A to tuli skoda einchcual ukraść transmisji n r w W W La czy od, dla Qn kto był l. Zadnu wiarą nie ma 🙂↕️ nie b zz gust, q cu i z tym m paraijue, z, hak alufelgi,cwk. NIE 🙂↔️ aw
Errr | 1 września 2025
To jest przerażające, ta dziewczyna jest za mała aby mieć takie emocje na widok ukochanego polityka, jest wyuczona przez rodziców takiej reakcji. Zapewne na homoseksualistow reaguje agresją. Przykre
Error | 1 września 2025
Tak… nastolatka, i to bliższa 20 niż 10 lat, nie ogarnia. Nie ma to jak przenosić swoje chore projekcje i polityczne uprzedzenia na innych.