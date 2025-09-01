times-dark
Kozaczek
Tak Nawrocki potraktował nastolatkę. Wideo obiegło sieć

To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich.

Karol Nawrocki
/ 01.09.2025 /
Marysia
Tak Nawrocki potraktował nastolatkę. Wideo z całą we łzach dziewczyną obiegło sieć

Nastolatka zalała się łzami na widok Nawrockiego. To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich (WIDEO)

Podczas obchodów „Solidarności” doszło do zaskakującej sceny. Na widok prezydenta Karola Nawrockiego jedna z nastolatek zalała się łzami. Reakcja głowy państwa natychmiast obiegła internet.

Nastolatka zalała się łzami na widok Nawrockiego. To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich (WIDEO)

W niedzielę w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Na obchodach 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych pojawili się m.in. były prezydent Andrzej Duda i obecny prezydent Karol Nawrocki.

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Nastolatka zalała się łzami na widok Nawrockiego. To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich (WIDEO)

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości udali się pod legendarną Bramę nr 2, gdzie składano kwiaty. To właśnie tam wśród tłumu doszło do niecodziennej  sytuacji.

Na nagraniu opublikowanym m.in. przez oficjalny profil prezydenta widać, jak prezydent Nawrocki podchodzi do grupy uczestników i zauważa nastolatkę imieniem Kaja. Dziewczyna na jego widok rozpłakała się tak mocno, że ledwo była w stanie cokolwiek powiedzieć.

Nastolatka zalała się łzami na widok Nawrockiego. To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich (WIDEO)

,,Co się stało, płakałaś? O Jezu, naprawdę? ”

-powiedział prezydent, po czym przytulił wzruszoną dziewczynę.

Cała scena została uwieczniona na wideo, które w ekspresowym tempie zaczęło krążyć po internecie. Wielu komentujących przyznaje, że nie spodziewało się aż tak emocjonalnej reakcji młodej uczestniczki obchodów, ani tym bardziej tak spontanicznej reakcji samego prezydenta.

Nastolatka zalała się łzami na widok Nawrockiego. To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich (WIDEO)

 Jak Wy oceniacie tę sytuację-autentyczny moment wzruszenia czy raczej dobrze uchwycony polityczny gest?

Nastolatka zalała się łzami na widok Nawrockiego. To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich (WIDEO)
Nastolatka zalała się łzami na widok Nawrockiego. To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich (WIDEO)
Nastolatka zalała się łzami na widok Nawrockiego. To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich (WIDEO)
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Nastolatka zalała się łzami na widok Nawrockiego. To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich (WIDEO)
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Nastolatka zalała się łzami na widok Nawrockiego. To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich (WIDEO)
KOMENTARZE
XYZ | 1 września 2025 Odpowiedz

Ależ denne te komentarze

Anonim | 1 września 2025 Odpowiedz

A to tuli skoda einchcual ukraść transmisji n r w W W La czy od, dla Qn kto był l. Zadnu wiarą nie ma 🙂‍↕️ nie b zz gust, q cu i z tym m paraijue, z, hak alufelgi,cwk. NIE 🙂‍↔️ aw

Errr | 1 września 2025 Odpowiedz

To jest przerażające, ta dziewczyna jest za mała aby mieć takie emocje na widok ukochanego polityka, jest wyuczona przez rodziców takiej reakcji. Zapewne na homoseksualistow reaguje agresją. Przykre

Error | 1 września 2025 Odpowiedz

Tak… nastolatka, i to bliższa 20 niż 10 lat, nie ogarnia. Nie ma to jak przenosić swoje chore projekcje i polityczne uprzedzenia na innych.

