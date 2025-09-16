times-dark
Kozaczek
Aktualności Newsy

Nawrocki w Berlinie. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)

Podczas wizyty w Niemczech prezydent nie tylko rozmawiał o reparacjach...

Karol Nawrocki
/ 16.09.2025 /
Marysia
nawrocki-berlin źródło X/ Instagram

1 / 6

Nawrocki w Berlinie witany z honorami. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)

Karol Nawrocki udał się do Berlina, gdzie spotkał się z niemieckimi władzami i poruszył temat reparacji wojennych.

Prezydent został powitany z honorami, nie zabrakło czerwonego dywanu i oficjalnych rozmów na najwyższym szczeblu.

Jednak największe emocje wzbudził moment nieformalnego spotkania z Polonią i prezent, który otrzymała jego córka.

Screenshot

2 / 6

Nawrocki w Berlinie witany z honorami. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)

Karol Nawrocki od kilku tygodni odbywa intensywne podróże zagraniczne – za nim już wizyty m.in. w Stanach Zjednoczonych, Watykanie, Włoszech, Finlandii czy na Litwie.

Teraz przyszła kolej na Berlin, gdzie polski prezydent rozmawiał z Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem.

W trakcie spotkań poruszono najbardziej kontrowersyjny punkt polsko-niemieckich relacji – sprawę reparacji wojennych, które Warszawa szacuje na 1,3 biliona euro.

Screenshot

3 / 6

Nawrocki w Berlinie witany z honorami. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)

Wizyta miała wymiar nie tylko polityczny, ale i symboliczny. Karol Nawrocki wpisał się do księgi pamiątkowej, rozmawiał z niemieckimi władzami w cztery oczy, a także oddał hołd ofiarom II wojny światowej.

Niemieckie media szeroko komentują jego wizytę, nadając mu nawet przydomek, który wywołał burzę w sieci.

4 / 6

Nawrocki w Berlinie witany z honorami. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)

Nie zabrakło też mniej formalnych chwil. Prezydent spotkał się z Polonią mieszkającą w Berlinie, gdzie został gorąco przyjęty przez rodaków.

W trakcie spotkania otrzymał bukiet biało-czerwonych róż oraz nietypowy prezent dla swojej córeczki Kasi – godło Polski.

,,Panie prezydencie, prezent dla Kasi”

– powiedział darczyńca. Nawrocki z uśmiechem przyjął upominek, odpowiadając: „Bardzo dziękuję”.

Nagranie z tej chwili pojawiło się w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta i szybko obiegło internet. Internauci nie kryją zdziwienia, że kilkuletnia córka głowy państwa dostała tak symboliczny, a jednocześnie poważny podarunek.

FRIEDRICH MERZ empfängt KAROL NAWROCKI in Berlin

5 / 6

Nawrocki w Berlinie witany z honorami. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)
Wejście Pary Prezydenckiej do Pałacu Prezydenckiego

6 / 6

Nawrocki w Berlinie witany z honorami. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 16 września 2025 Odpowiedz

MK1 i. Ukradnie bramę brNDEBURSUA. JAK GDAŃSKIEJ PROBIWAL DUQN UKRASC QESTERPLATTE. CHYBA BYL NSVIA U JAK KIPOWAL TE ID1, NISZE Z OSYCHIATRYK PP DWADZUESCUA POWC TUS Z sztukę. A może odwiedzał atryjkow kirquaez ZYDA UCU żyda z b o tą au które trzy do gry akcji pnie złożyli w qwrnachcuw, KIEDY WYCYEVZUA N WSCHID DO SWO CH BEZZEBNEHO KURS SPECJALISTA OK A,

POLECANE DLA CIEBIE
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału
Aktualności Newsy Programy TV
ślub Od Pierwszego Wejrzenia
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału
Po najnowszym odcinku sieć zalała fala skarg.
Agentka gwiazd wyjawia prawdę o Joannie Krupie! „Zrobiła skok na kasę”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Joanna Krupa
Agentka gwiazd wyjawia prawdę o Joannie Krupie! „Zrobiła skok na kasę”
Była współpracowniczka modelki ujawnia kulisy głośnego sporu.
„Zazdrosna kobieta” – Krzysztof Gojdź OSTRO o Iwonie Pavlović!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Ewa Minge Iwona Pavlović
„Zazdrosna kobieta” – Krzysztof Gojdź OSTRO o Iwonie Pavlović!
Poszło o Ewę Minge i jej występ w „Tańcu z Gwiazdami”...
Marianna Schreiber miażdży zachowanie uczestników „TzG”: „Debilizm. Oni upadli na ŁEB!”
Aktualności Polscy celebryci
Marianna Schreiber Polsat
Marianna Schreiber miażdży zachowanie uczestników „TzG”: „Debilizm. Oni upadli na ŁEB!”
Celebrytka nie gryzła się w język!
Nie żyje Robert Redford. Legendarny aktor miał 89 lat
Aktualności Newsy
śmierć Zmarli 2025
Nie żyje Robert Redford. Legendarny aktor miał 89 lat
Świat kina żegna jednego z największych artystów w historii.
Gojdź o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza: „Polacy nie lubią, jak ktoś jest szczęśliwy!”
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Gojdź o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza: „Polacy nie lubią, jak ktoś jest szczęśliwy!”
Wspomniał też o BYŁYCH PARTNERACH...
Goście dostali zaproszenia od Cichopek i Kurzajewskiego. Już mają WYMAGANIA!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Goście dostali zaproszenia od Cichopek i Kurzajewskiego. Już mają WYMAGANIA!
Para przygotowała dla bliskich dwudniową zabawę.
Piotr Stramowski flirtuje z Joanną Opozdą?! Zdradził pikantne szczegóły!
Aktualności Polscy celebryci
Joanna Opozda Piotr Stramowski
Piotr Stramowski flirtuje z Joanną Opozdą?! Zdradził pikantne szczegóły!
Powiedział też, co myśli o tym jego OBECNA partnerka...
Grażyna Torbicka na premierze wspierała chorego Globisza. Aktor miał rozległy udar!
Aktualności Polscy celebryci
Choroby Gwiazd Grażyna Torbicka
Grażyna Torbicka na premierze wspierała chorego Globisza. Aktor miał rozległy udar!
Przybył na wydarzenie z laską...
Symboliczne prezenty na rocznicę – jak podkreślić wspólne wspomnienia
Aktualności
Prezenty Rocznica ślubu
Symboliczne prezenty na rocznicę – jak podkreślić wspólne wspomnienia
Sprawdź, jak zorganizować rocznicę i co podarować!
Książę Harry świętuje 41. urodziny nie po królewsku? Zatrzymał się w Polsce, by zjeść FRYTKI
Aktualności
Książę Harry
Książę Harry świętuje 41. urodziny nie po królewsku? Zatrzymał się w Polsce, by zjeść FRYTKI
W drodze na Ukrainę odwiedził polski food truck.
To tu mieszka na co dzień Robert Lewandowski. To malutkie hiszpańskie miasteczko
Newsy
Anna Lewandowska Robert Lewandowski
To tu mieszka na co dzień Robert Lewandowski. To malutkie hiszpańskie miasteczko
Piłkarz ma bardzo blisko siebie ośrodek treningowy FC Barcelony.
Rodzice Mai Ostaszewskiej należą do elity PRL-u, a jej szwagier to ceniony i znany psychoterapeuta
Newsy
Maja Ostaszewska Michał Englert
Rodzice Mai Ostaszewskiej należą do elity PRL-u, a jej szwagier to ceniony i znany psychoterapeuta
Przez lata plotkowano, że odbiła męża Małgorzacie Szumowskiej. Poznaj prywatne życie aktorki...
Wyszła na jaw data ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Manager pary zabrał głos!
Newsy
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Wyszła na jaw data ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Manager pary zabrał głos!
"Udało się" – skomentował manager Kasi Cichopek.
Sofia Vergara w dramatycznym stanie trafiła na ostry dyżur. Pokazała zdjęcia!
Aktualności Zagraniczni celebryci
Choroby Gwiazd Instagram
Sofia Vergara w dramatycznym stanie trafiła na ostry dyżur. Pokazała zdjęcia!
Nie uwierzycie, co jej się stało w oko!
Oni nigdy się NIE UGIĘLI i nie przyjęli zaproszenia do „Tańca z Gwiazdami”. Kożuchowska i Doda to dopiero początek!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Małgorzata Kożuchowska
Oni nigdy się NIE UGIĘLI i nie przyjęli zaproszenia do „Tańca z Gwiazdami”. Kożuchowska i Doda to dopiero początek!
Wiele gwiazd odmówiło udziału w tanecznym formacie...
 