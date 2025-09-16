Nawrocki w Berlinie. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)

Nawrocki w Berlinie witany z honorami. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)

Karol Nawrocki udał się do Berlina, gdzie spotkał się z niemieckimi władzami i poruszył temat reparacji wojennych.

Prezydent został powitany z honorami, nie zabrakło czerwonego dywanu i oficjalnych rozmów na najwyższym szczeblu.

Jednak największe emocje wzbudził moment nieformalnego spotkania z Polonią i prezent, który otrzymała jego córka.