Nawrocki w Berlinie. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)
Podczas wizyty w Niemczech prezydent nie tylko rozmawiał o reparacjach...
1 / 6
Karol Nawrocki udał się do Berlina, gdzie spotkał się z niemieckimi władzami i poruszył temat reparacji wojennych.
Prezydent został powitany z honorami, nie zabrakło czerwonego dywanu i oficjalnych rozmów na najwyższym szczeblu.
Jednak największe emocje wzbudził moment nieformalnego spotkania z Polonią i prezent, który otrzymała jego córka.
2 / 6
Karol Nawrocki od kilku tygodni odbywa intensywne podróże zagraniczne – za nim już wizyty m.in. w Stanach Zjednoczonych, Watykanie, Włoszech, Finlandii czy na Litwie.
Teraz przyszła kolej na Berlin, gdzie polski prezydent rozmawiał z Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem.
W trakcie spotkań poruszono najbardziej kontrowersyjny punkt polsko-niemieckich relacji – sprawę reparacji wojennych, które Warszawa szacuje na 1,3 biliona euro.
3 / 6
Wizyta miała wymiar nie tylko polityczny, ale i symboliczny. Karol Nawrocki wpisał się do księgi pamiątkowej, rozmawiał z niemieckimi władzami w cztery oczy, a także oddał hołd ofiarom II wojny światowej.
Niemieckie media szeroko komentują jego wizytę, nadając mu nawet przydomek, który wywołał burzę w sieci.
4 / 6
Nie zabrakło też mniej formalnych chwil. Prezydent spotkał się z Polonią mieszkającą w Berlinie, gdzie został gorąco przyjęty przez rodaków.
W trakcie spotkania otrzymał bukiet biało-czerwonych róż oraz nietypowy prezent dla swojej córeczki Kasi – godło Polski.
,,Panie prezydencie, prezent dla Kasi”
– powiedział darczyńca. Nawrocki z uśmiechem przyjął upominek, odpowiadając: „Bardzo dziękuję”.
Nagranie z tej chwili pojawiło się w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta i szybko obiegło internet. Internauci nie kryją zdziwienia, że kilkuletnia córka głowy państwa dostała tak symboliczny, a jednocześnie poważny podarunek.
5 / 6
6 / 6
Anonim | 16 września 2025
