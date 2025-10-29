Omenaa Mensah i Dom Mody VITKAC połączyli siły w szczytnym celu!

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły

We wtorek, 28 października, w prestiżowym warszawskim domu mody VITKAC odbyła się uroczysta inauguracja nowej inicjatywy pod hasłem „Giving is the new luxury”, łączącej świat mody i luksusu z gotowością do działania charytatywnego.

Akcja została uruchomiona we współpracy pomiędzy Omenaa Foundation, fundacją założoną i prowadzoną przez znaną prezenterkę i filantropkę Omenaa Mensah, oraz domem mody VITKAC.