Omenaa Mensah i Dom Mody VITKAC połączyli siły w szczytnym celu!
Ruszyła akcja „Giving is the new luxury”.
We wtorek, 28 października, w prestiżowym warszawskim domu mody VITKAC odbyła się uroczysta inauguracja nowej inicjatywy pod hasłem „Giving is the new luxury”, łączącej świat mody i luksusu z gotowością do działania charytatywnego.
Akcja została uruchomiona we współpracy pomiędzy Omenaa Foundation, fundacją założoną i prowadzoną przez znaną prezenterkę i filantropkę Omenaa Mensah, oraz domem mody VITKAC.
Podczas wieczoru otwarcia podkreślano, że luksus dziś może mieć także odpowiedzialny wymiar, nie tylko jako produkt, ale jako gest. Klientki i klienci VITKAC-a od teraz mogą przekazać 10 % wartości swoich zakupów na cele charytatywne realizowane przez fundację Omenaa Foundation. Wystarczy podczas finalizacji transakcji wyrazić chęć udziału w akcji.
Wieczór w VITKAC-u był równie stylowy, co znaczący. Wnętrze domu mody udekorowane zostało subtelnie, akcenty złota, elegancki minimalizm i wyrafinowane oświetlenie podkreślały, że chodzi nie tylko o zakupy, ale o emocję, świadomy wybór i wspólną misję.
Goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele świata mody, kultury i show-biznesu, mieli okazję przed dokonaniem zakupu dowiedzieć się o idei akcji.
Obecność Omeny Mensah, która osobiście powitała zaproszonych i opowiedziała o misji fundacji, nadała wieczorowi autentyczności i powagi.
Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych nazwisk:
Ewa Chodakowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Barbara Kurdej-Szatan, Kasia Sokołowska, Emma Kiworkowa, Zosia Ślotała-Haidar, Dawid Woliński, Radosław Mróz, Bartosz Pniewski Highbart, Piotr Sałata.
Akcja „Giving is the new luxury” będzie trwała przez rok, w jego zakończeniu VITKAC wskaże uczestniczkę lub uczestnika, który w szczególny sposób zaangażuje się w ideę pomagania i zebrał najwyższą pulę wsparcia.
Laureatka lub laureat zostanie nagrodzony artystyczną sesją zdjęciową — symbolem połączenia wrażliwości, klasy i stylu.
Jak podkreśla Omenaa Mensah, inicjatorka projektu:
„Wierzę, że luksus przyszłości to nie tylko to, co mamy, ale i to, co dajemy innym. Dzięki tej inicjatywie chcemy zbudować nową społeczność ludzi, którzy poprzez swoje codzienne wybory czynią świat piękniejszym i bardziej sprawiedliwym”.
Arkadiusz Likus, założyciel VITKAC dodaje, że pomaganie innym to nie tylko wybór, to nasza społeczna odpowiedzialność.
„Od początku naszej działalności staramy się łączyć najwyższą jakość oferowanych produktów i doświadczeń z realnym wpływem na świat, w którym żyjemy. W VITKAC wierzymy, że luksus nie kończy się na jakości i designie. Obejmuje empatię, wrażliwość i chęć niesienia dobra. Dzięki współpracy z Omenaa Foundation nasi klienci mogą sprawić, że zakupy staną się czymś więcej niż transakcją. Będą realnym wsparciem dla dzieci i młodzieży, dając im szansę na lepszą przyszłość”.
