Omenaa Mensah i Dom Mody VITKAC połączyli siły w szczytnym celu!

Ruszyła akcja „Giving is the new luxury”.

/ 29.10.2025 /
źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły

We wtorek, 28 października, w prestiżowym warszawskim domu mody VITKAC odbyła się uroczysta inauguracja nowej inicjatywy pod hasłem „Giving is the new luxury”, łączącej świat mody i luksusu z gotowością do działania charytatywnego.

 

Akcja została uruchomiona we współpracy pomiędzy Omenaa Foundation, fundacją założoną i prowadzoną przez znaną prezenterkę i filantropkę Omenaa Mensah, oraz domem mody VITKAC.

źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły

Podczas wieczoru otwarcia podkreślano, że luksus dziś może mieć także odpowiedzialny wymiar, nie tylko jako produkt, ale jako gest. Klientki i klienci VITKAC-a od teraz mogą przekazać 10 % wartości swoich zakupów na cele charytatywne realizowane przez fundację Omenaa Foundation. Wystarczy podczas finalizacji transakcji wyrazić chęć udziału w akcji.

źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły

Wieczór w VITKAC-u był równie stylowy, co znaczący. Wnętrze domu mody udekorowane zostało subtelnie, akcenty złota, elegancki minimalizm i wyrafinowane oświetlenie podkreślały, że chodzi nie tylko o zakupy, ale o emocję, świadomy wybór i wspólną misję.

 

Goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele świata mody, kultury i show-biznesu, mieli okazję przed dokonaniem zakupu dowiedzieć się o idei akcji.

 

Obecność Omeny Mensah, która osobiście powitała zaproszonych i opowiedziała o misji fundacji, nadała wieczorowi autentyczności i powagi.

źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły

Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych nazwisk:

Ewa Chodakowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Barbara Kurdej-Szatan, Kasia Sokołowska, Emma Kiworkowa, Zosia Ślotała-Haidar, Dawid Woliński, Radosław Mróz, Bartosz Pniewski Highbart, Piotr Sałata.

źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły

Akcja „Giving is the new luxury” będzie trwała przez rok, w jego zakończeniu VITKAC wskaże uczestniczkę lub uczestnika, który w szczególny sposób zaangażuje się w ideę pomagania i zebrał najwyższą pulę wsparcia.

 

Laureatka lub laureat zostanie nagrodzony artystyczną sesją zdjęciową — symbolem połączenia wrażliwości, klasy i stylu.

źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły

Jak podkreśla Omenaa Mensah, inicjatorka projektu:

 „Wierzę, że luksus przyszłości to nie tylko to, co mamy, ale i to, co dajemy innym. Dzięki tej inicjatywie chcemy zbudować nową społeczność ludzi, którzy poprzez swoje codzienne wybory czynią świat piękniejszym i bardziej sprawiedliwym”.

źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły

Arkadiusz Likus, założyciel VITKAC dodaje, że pomaganie innym to nie tylko wybór, to nasza społeczna odpowiedzialność.

„Od początku naszej działalności staramy się łączyć najwyższą jakość oferowanych produktów i doświadczeń z realnym wpływem na świat, w którym żyjemy. W VITKAC wierzymy, że luksus nie kończy się na jakości i designie. Obejmuje empatię, wrażliwość i chęć niesienia dobra. Dzięki współpracy z Omenaa Foundation nasi klienci mogą sprawić, że zakupy staną się czymś więcej niż transakcją. Będą realnym wsparciem dla dzieci i młodzieży, dając im szansę na lepszą przyszłość”. 

źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły
źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły
źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły
źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły
źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły
źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły
źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły
źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły
źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły
źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły
źródło Fot. Szymon Brzóska

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły

Omenaa Foundation i Dom Mody VITKAC połączyły siły
