Pierwsza żona Stanisława Sojki w ten sposób pożegnała muzyka. Nie miała z nim łatwo!

Pierwsza żona Stanisława Sojki w ten sposób pożegnała muzyka.
Zdradził ją z...
W czwartek późnym wieczorem (21 sierpnia) podczas trwania Top of the Top Sopot Festivalu dotarły tragiczne informacje o śmierci Stanisława Sojki. Muzyk zmarł w hotelu w Sopocie w wieku 66 lat. Jeszcze tego samego wieczoru miał pojawić się na scenie o godzinie 20:55 podczas imprezy, bo przecież nic nie skazywało na jego zły stan.
Sojka chwilę przed śmiercią uczestniczył nawet w próbach Top of the Top Sopot Festivalu, ale takiego zakończenia chyba nikt nie przewidział.
Kilka lat temu w rozmowie z mediami wyznał, że usłyszał od lekarzy diagnozę, która diametralnie zmieniła jego życie. Soyka chorował na cukrzycę typu II.
W sieci natychmiast pojawiły się spekulację na temat przyczyny śmierci muzyka.
Prokuratura zajęła się sprawą i w piątek poinformowała o sekcji zwłok i przesłuchaniu managera.
W rozmowie z „Faktem”, prokurator Michał Łukasiewicz przekazał, że sekcja zwłok muzyka zaplanowana została na poniedziałek: „Biegły będzie musiał przeanalizować wszystkie ustalenia dokonane w Zakładzie Medycyny Sądowej. Jednak do momentu uzyskania wyników badań nie będziemy spekulować na temat przyczyn śmierci”.
Cała Polska jest wstrząśnięta niespodziewaną śmiercią muzyka. W związku z zaistniałą sytuacją masa gwiazd i znanych osób ze świata show-biznesu zaczęła publicznie żegnać i wspominać Sojkę w ciepłych i rozczulających słowach.
Głos zabrała także pierwsza żona, Iwona Suwara – skrzypaczka, z którą muzyk przeżył burzliwy okres młodości. Doczekał się ze skrzypaczką czterech synów: Jakuba (1981), Antoniego (1984), oraz bliźniaków Marcina i Jana (1992). Co ciekawe, synowie artysty w większości poszli w muzyczne ślady ojca.
Iwona Suwara opublikowała na Facebooku czarno-białe zdjęcie z młodości byłego męża. Warto zauważyć, że w sieci jest bardzo mało tak starych i prywatnych kadrów muzyka. Pierwsza żona tym zdjęciem pokazała, jak go zapamiętała.
Post opatrzyła emotikonką czarnego serca.
Stanisław Sojka, podczas małżeństwa z Iwoną, wdał się w romans z aktorką krakowską — Grażyną Trelą.
Wokalista poznał ją w 1991 roku i to dla niej odszedł od żony.
Ich namiętny romans trwał 6 lat. Potem muzyka mówił w wywiadach, że bardzo żałował tego romansu. W końcu stracił rodzinę i przytulny dom!
„Przed popełnieniem błędów nie ustrzegły mnie ani rady rodziców, ani innych doświadczonych ludzi. Najpierw uważałem, że mnie nie dotyczą, później w ogóle nie orientowałem się, że ich potrzebuję” — wspomniał w wywiadzie dla „Gali”.