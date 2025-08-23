times-dark
Kozaczek
Pierwsza żona Stanisława Sojki w ten sposób pożegnała muzyka. Nie miała z nim łatwo!

Zdradził ją z...

Stanisław Sojka
/ 23.08.2025 /
Karolina T.
Stanisław Sojka, fot. AKPA. źródło AKPA

Pierwsza żona Stanisława Soyki pożegnała go wpisem

W czwartek późnym wieczorem (21 sierpnia) podczas trwania Top of the Top Sopot Festivalu dotarły tragiczne informacje o śmierci Stanisława Sojki. Muzyk zmarł w hotelu w Sopocie w wieku 66 lat. Jeszcze tego samego wieczoru miał pojawić się na scenie o godzinie 20:55 podczas imprezy, bo przecież nic nie skazywało na jego zły stan.

 

Sojka chwilę przed śmiercią uczestniczył nawet w próbach Top of the Top Sopot Festivalu, ale takiego zakończenia chyba nikt nie przewidział.

akpa2025_08_21__akpa20140606_sunreeft_yachts_jk_3992_bw (1) źródło AKPA

Pierwsza żona Stanisława Soyki pożegnała go wpisem

Kilka lat temu w rozmowie z mediami wyznał, że usłyszał od lekarzy diagnozę, która diametralnie zmieniła jego życie. Soyka chorował na cukrzycę typu II.

W sieci natychmiast pojawiły się spekulację na temat przyczyny śmierci muzyka.

Prokuratura zajęła się sprawą i w piątek poinformowała o sekcji zwłok i przesłuchaniu managera.

W rozmowie z „Faktem”, prokurator Michał Łukasiewicz przekazał, że sekcja zwłok muzyka zaplanowana została na poniedziałek: „Biegły będzie musiał przeanalizować wszystkie ustalenia dokonane w Zakładzie Medycyny Sądowej. Jednak do momentu uzyskania wyników badań nie będziemy spekulować na temat przyczyn śmierci”.

473033720_8916690965115372_5808198156640520711_n

Pierwsza żona Stanisława Soyki pożegnała go wpisem

Cała Polska jest wstrząśnięta niespodziewaną śmiercią muzyka. W związku z zaistniałą sytuacją masa gwiazd i znanych osób ze świata show-biznesu zaczęła publicznie żegnać i wspominać Sojkę w ciepłych i rozczulających słowach.

 

Głos zabrała także pierwsza żona, Iwona Suwara – skrzypaczka, z którą muzyk przeżył burzliwy okres młodości. Doczekał się ze skrzypaczką czterech synów: Jakuba (1981), Antoniego (1984), oraz bliźniaków Marcina i Jana (1992). Co ciekawe, synowie artysty w większości poszli w muzyczne ślady ojca.

537158043_24291930080498211_7813863949725539445_n

Pierwsza żona Stanisława Soyki pożegnała go wpisem

Iwona Suwara opublikowała na Facebooku czarno-białe zdjęcie z młodości byłego męża. Warto zauważyć, że w sieci jest bardzo mało tak starych i prywatnych kadrów muzyka. Pierwsza żona tym zdjęciem pokazała, jak go zapamiętała.

Post opatrzyła emotikonką czarnego serca.

Grażyna Trela, SK, fot. Engelbrecht/AKPA.

Pierwsza żona Stanisława Soyki pożegnała go wpisem

Stanisław Sojka, podczas małżeństwa z Iwoną, wdał się w romans z aktorką krakowską — Grażyną Trelą.

Wokalista poznał ją w 1991 roku i to dla niej odszedł od żony.

Ich namiętny romans trwał 6 lat. Potem muzyka mówił w wywiadach, że bardzo żałował tego romansu. W końcu stracił rodzinę i przytulny dom!

„Przed popełnieniem błędów nie ustrzegły mnie ani rady rodziców, ani innych doświadczonych ludzi. Najpierw uważałem, że mnie nie dotyczą, później w ogóle nie orientowałem się, że ich potrzebuję” — wspomniał w wywiadzie dla „Gali”.

