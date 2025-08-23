Pierwsza żona Stanisława Sojki w ten sposób pożegnała muzyka. Nie miała z nim łatwo!

Pierwsza żona Stanisława Soyki pożegnała go wpisem

Kilka lat temu w rozmowie z mediami wyznał, że usłyszał od lekarzy diagnozę, która diametralnie zmieniła jego życie. Soyka chorował na cukrzycę typu II.

W sieci natychmiast pojawiły się spekulację na temat przyczyny śmierci muzyka.

Prokuratura zajęła się sprawą i w piątek poinformowała o sekcji zwłok i przesłuchaniu managera.

W rozmowie z „Faktem”, prokurator Michał Łukasiewicz przekazał, że sekcja zwłok muzyka zaplanowana została na poniedziałek: „Biegły będzie musiał przeanalizować wszystkie ustalenia dokonane w Zakładzie Medycyny Sądowej. Jednak do momentu uzyskania wyników badań nie będziemy spekulować na temat przyczyn śmierci”.