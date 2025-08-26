21 sierpnia wieczorem, podczas trwającego 4. dnia Top of the Top Sopot Festival dowiedzieliśmy się o nagłej śmierci Stanisława Sojki. Teraz sąsiedzi i mieszkańcy Saskiej Kępy, w której mieszkał muzyk, uaktywnili się na lokalnej grupie, gdzie powrócili do osobistych wspomnień.

Syn Stanisława Sojki przerwał milczenie po śmierci ojca. Te słowa mówią wszystko

Sąsiedzi z Saskiej Kępy wspominają zmarłego Stanisława Sojkę

W czwartek podczas trwającego 4. dnia Top of the Top Sopot Festival doszło do niespodziewanego przebiegu zdarzeń. Transmisja ostatniego dnia festiwalu nagle została przerwana, a wszystko za sprawą nieoczekiwanej śmierci Stanisława Sojki.

Prokuratura ujawnia wyniki sekcji zwłok Stanisława Sojki!

Artysta tego samego wieczoru miał pojawić się na scenie Opery Leśnej, bo przecież nic nie skazywało na jego zły stan. Sojka chwilę przed śmiercią uczestniczył nawet w próbach do występu, ale takiego zakończenia chyba nikt nie przewidział. Piosenkarz niedługo przed swoim występem zmarł w sopockim hotelu.

Na ten moment sekcja, póki co nie wykazała przyczyny śmierci, dlatego konieczne są dalsze badania. Prokuratura poinformowała jedynie, że na ciele zmarłego nie stwierdzono obrażeń, a udział osób trzecich został wykluczony.

Dwa dni po śmierci Stanisława Sojki rodzina zabiera głos!

Cała Polska jest wstrząśnięta niespodziewaną śmiercią muzyka, a w szczególności Ci, którzy doskonale go znali. Osoby ze świata show-biznesu masowo zaczęły żegnać w sieci i wspominać Sojkę w ciepłych i rozczulających słowach. Teraz na jednej z lokalnych grup Saskiej Kępy na Facebooku głos zabrali także sąsiedzi wokalisty i mieszkańcy tamtejszej okolicy. Podzieli się oni krótkimi i prywatnymi wspomnieniami z muzykiem.