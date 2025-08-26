Śmierć Stanisława Sojki wstrząsnęła całą Polską. Legendarny muzyk odszedł nagle, tuż przed planowanym występem na festiwalu w Sopocie. Fani, przyjaciele i rodzina pogrążyli się w żałobie. Teraz głos zabrał syn artysty, a jego wpis poruszył wszystkich.

21 sierpnia, podczas finałowego dnia Top of the Top Sopot Festival, miało dojść do wyjątkowego koncertu „Orkiestra Mistrzów”. Wśród gwiazd wieczoru znajdował się Stanisław Sojka, jednak jego występ nigdy się nie odbył.

Chwilę wcześniej artysta nagle zasłabł, a niedługo potem świat obiegła wiadomość o jego śmierci. Miał 66 lat.

Na scenie zapanowała konsternacja, a transmisja festiwalu została przerwana. Dopiero później prowadzący poinformowali widzów i publiczność o tragedii.

Z szacunku dla artysty, ale także jego rodziny i bliskich, zdecydowaliśmy o przerwaniu transmisji – mówił Mateusz Hładki.

Soyka pozostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny, a także liczną rodzinę. W pierwszych dniach po jego odejściu głos zabrała chrześnica muzyka, Julia Biernacka, która wspominała go jako drugiego ojca. Teraz milczenie przerwał syn artysty, Marcin Sojka, na co dzień perkusista w zespole Tropical Soldiers in Paradise.

Na swoim profilu opublikował krótki wpis. Do utworu, którym się podzielił, dodał jedno słowo: „Fly”. Wystarczyło, by fani zalali internet falą łamiących serce komentarzy. „Piękne pożegnanie”, „Brak słów, ogromny smutek”, „Niech leci wysoko”-pisali internauci.

Stanisław Soyka był jednym z najważniejszych polskich wokalistów. Łączył jazz, pop, soul i poezję śpiewaną. Jego utwory „Play It Again”, „Tolerancja” czy „Cud niepamięci” stały się klasykami, które dziś, po jego śmierci, nabierają jeszcze mocniejszego wydźwięku.