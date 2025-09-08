Dziś o godzinie 12.00 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Stanisława Sojki. Ceremonia zgromadziła masę żałobników w tym znane osoby ze świata show-biznesu. Podczas wydarzenia został odczytany poruszający list od samego prezydenta RP.

21 sierpnia 2025 roku podczas trwania Top of the Top Sopot Festivalu dotarły tragiczne informacje o śmierci Stanisława Sojki. Muzyk zmarł w wieku 66 lat. Jeszcze tego samego wieczoru miał pojawić się na scenie podczas imprezy, bo przecież nic nie skazywało na jego zły stan. Sojka chwilę przed śmiercią uczestniczył nawet w próbach Top of the Top Sopot Festivalu, ale takiego zakończenia chyba nikt nie przewidział.

Dziś (8 września 2025 roku) o godzinie 12.00 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie miała miejsce msza pogrzebowa, a następnie ciało artysty zostało odprowadzone na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Uroczystość zgromadziła tłumy nie tylko najbliższych Sojki, ale również fanów i znane osobistości.

Warto dodać, że pogrzeb miał charakter państwowy. Decyzją głowy państwa piosenkarz został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz działalność artystyczną i twórczą. To jednak nie koniec. Na mszy zostały również odczytane słowa prezydenta Karola Nawrockiego, które specjalnie wystosował na tę okoliczność.

„Miliony słuchaczy Stanisława Soyki czuły, że mają do czynienia z mądrym, dobrym człowiekiem. Wielkim, a zarazem skromnym. Otwartym na innych ludzi, ciepłym i życzliwym. Takim Go zapamiętamy. Bardzo trudno mówić o nim w czasie przeszłym. Stanisław Soyka odszedł nagle, pozostawiając nas w niespodziewanym bólu. Wiedzieliśmy o Jego problemach ze zdrowiem, ale liczyliśmy, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się nowymi utworami artysty. To symboliczne, że zmarł, przygotowując się do kolejnego scenicznego występu. Kontakt z publicznością był Jego żywiołem. Zawsze miał coś nowego, inspirującego do przekazania. I to jedno się nie zmieni. Zostanie wśród nas dzięki swojej muzyce, piosenkom, które trwale zapisały się w polskich sercach” – napisał prezydent.