Kozaczek
Dokładnie 20 lat temu wystartował „Dzień Dobry TVN”! Tak wyglądali pierwsi prowadzący

Studio przy Marszałkowskiej przez lata bardzo się zmieniło.

/ 03.09.2025 /
Karolina T.
Marcin Meller i Kinga Rusin

Dokładnie 3 września 2005 roku na antenie TVN zadebiutowało „Dzień Dobry TVN” – program śniadaniowy, który na stałe wpisał się w krajobraz polskiej telewizji.

 

To właśnie on przez dwie dekady towarzyszył widzom w weekendowe poranki, a później również w dni powszednie.

Kinga Rusin

Premierowe wydanie poprowadziła Kinga Rusin i Marcin Meller.

W premierowych odcinkach „Dzień Dobry TVN” mocno związany był z festiwalem w Sopocie. Relacje zza kulis tego muzycznego wydarzenia prowadzili Magda Mołek i Olivier Janiak.

Pokazał widzom to, czego na scenie nie było widać, czyli emocje artystów, przygotowania do występów i atmosferę festiwalowych wieczorów.

Marcin Meller i Kinga Rusin

Gospodarzami „Dzień dobry TVN” w kolejnych latach byli:

  • Jolanta Pieńkowska (2006-2014),
  • Andrzej Sołtysik (2007-2012, 2016-2023),
  • Wojciech Jagielski (2007-2010),
  • Bartosz Węglarczyk (2008-2016),
  • Robert Kantereit (2010-2015),
  • Anna Kalczyńska (2014-2023),
  • Jarosław Kuźniar (2015-2016),
  • Piotr Kraśko (2016-2020),
  • Filip Chajzer (2019-2023),
  • Małgorzata Ohme (2019-2023),
  • Agnieszka Woźniak-Starak (2020-2023),
  • Małgorzata Rozenek-Majdan (2020-2023),
  • Anna Senkara (2023-2024).

 

 

Marcin Meller i Kinga Rusin
Kinga Rusin i Marcin Meller
Marcin Meller i Kinga Rusin
Kinga Rusin
Kinga Rusin i Marcin Meller
Magda Mołek i Jolanta Pieńkowska
Magda Mołek i Jolanta Pieńkowska
Jolanta Pieńkowska i Wojciech Jagielski
Jolanta Pieńkowska i Wojciech Jagielski
Andrzej Sołtysik
Andrzej Sołtysik i Kinga Rusin
Andrzej Sołtysik i Kinga Rusin
Kinga Rusin i Bartosz Węglarczyk
Bartosz Węglarczyk, Marcin Prokop i Dorota Wellman
Ekipa Dzień Dobry TVN - 2009
Marcin Meller i Kinga Rusin - 2005
Jolanta Pieńkowska i Magda Mołek - 2007
