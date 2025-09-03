Dokładnie 20 lat temu wystartował „Dzień Dobry TVN”! Tak wyglądali pierwsi prowadzący

Marcin Meller i Kinga Rusin

Dokładnie 3 września 2005 roku na antenie TVN zadebiutowało „Dzień Dobry TVN” – program śniadaniowy, który na stałe wpisał się w krajobraz polskiej telewizji.

To właśnie on przez dwie dekady towarzyszył widzom w weekendowe poranki, a później również w dni powszednie.