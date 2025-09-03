Dokładnie 20 lat temu wystartował „Dzień Dobry TVN”! Tak wyglądali pierwsi prowadzący
Studio przy Marszałkowskiej przez lata bardzo się zmieniło.
1 / 20
Dokładnie 3 września 2005 roku na antenie TVN zadebiutowało „Dzień Dobry TVN” – program śniadaniowy, który na stałe wpisał się w krajobraz polskiej telewizji.
To właśnie on przez dwie dekady towarzyszył widzom w weekendowe poranki, a później również w dni powszednie.
2 / 20
Premierowe wydanie poprowadziła Kinga Rusin i Marcin Meller.
W premierowych odcinkach „Dzień Dobry TVN” mocno związany był z festiwalem w Sopocie. Relacje zza kulis tego muzycznego wydarzenia prowadzili Magda Mołek i Olivier Janiak.
Pokazał widzom to, czego na scenie nie było widać, czyli emocje artystów, przygotowania do występów i atmosferę festiwalowych wieczorów.
3 / 20
Gospodarzami „Dzień dobry TVN” w kolejnych latach byli:
- Jolanta Pieńkowska (2006-2014),
- Andrzej Sołtysik (2007-2012, 2016-2023),
- Wojciech Jagielski (2007-2010),
- Bartosz Węglarczyk (2008-2016),
- Robert Kantereit (2010-2015),
- Anna Kalczyńska (2014-2023),
- Jarosław Kuźniar (2015-2016),
- Piotr Kraśko (2016-2020),
- Filip Chajzer (2019-2023),
- Małgorzata Ohme (2019-2023),
- Agnieszka Woźniak-Starak (2020-2023),
- Małgorzata Rozenek-Majdan (2020-2023),
- Anna Senkara (2023-2024).
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20