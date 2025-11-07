Po aferze z Kaczorowską wyciekło wszystko o bracie Rogacewicza. Gorzka prawda o Macieju wyszła na jaw

Kim jest brat Marcina Rogacewicza?

Marcin Rogacewicz popularność zyskał za sprawą wielu znakomitych ról. Szczególną sympatię widzów i sławę zyskał dzięki takim produkcjom jak: „Komisarz Alex” czy „Na dobre i na złe”. I choć Marcin doskonale znany jest w show-biznesie, to jego starszy brat, o którym ostatnio dużo się mówi, nie ma nic wspólnego z tym światem.

Jak się okazuje, Maciej Rogacewicz zamiast blasku fleszy i kamer wybrał warsztaty rozwojowe i duchową pracę z mężczyznami. Prowadzi on swój autorski projekt „Męskie SPA”, czyli przestrzeń do rozmów i warsztatów, które mają pomóc mężczyznom lepiej zrozumieć siebie czy swoje emocje. Projekt Macieja Rogacewicza obejmuje kilka form aktywności takich jak: Podcast „Męskie SPA”, Grupy Mocy oraz wyjazdy rozwojowe.