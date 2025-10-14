Choć w ostatnich tygodniach to głównie jego relacja z Agnieszką Kaczorowską budzi emocje, tym razem Marcin Rogacewicz poruszył fanów czymś zupełnie innym. Aktor opublikował nagranie, które momentalnie podbiło sieć. W centrum uwagi znalazła się jego ukochana babcia – kobieta, której słowa poruszyły do głębi nie tylko jego.

Tak mama Rogacewicza oceniła Agnieszkę Kaczorowską. Nie była zbyt wylewna…

Marcin Rogacewicz pokazał babcię. Nagranie krąży po sieci

Wystarczyło jedno nagranie, by Marcin Rogacewicz pokazał zupełnie inną stronę siebie. Zamiast kolejnych kadrów z planu „Tańca z Gwiazdami”, aktor udostępnił wideo ze swoją babcią – kobietą pełną pogody ducha i życiowej mądrości.

Widzowie sugerują, że Rogacewicz mówił o byłej żonie w „Tańcu z Gwiazdami”! „Skandal na wizji!”

Na nagraniu widać starszą panią, która z uśmiechem śpiewa prostą, ale jakże wzruszającą piosenkę. Jej słowa: „Trzeba iść, nie patrzeć wstecz. Taka zwykła, znana rzecz” – poruszyły tysiące osób, które w komentarzach przyznały, że łzy same napływają im do oczu.

Babciu, dziękuję za Twoje piękne, radosne serce, które nauczyło mnie patrzeć pozytywnie na świat – napisał pod filmem Rogacewicz.

Internauci nie kryli wzruszenia. Pod postem pojawiły się setki ciepłych słów i wspomnień:

„Taka babcia to skarb. Kochaj i doceniaj ❤️”

„Jakbym znów usłyszała swoją babcię… Dziękuję za to nagranie.”

„Życie jest piękne – zwłaszcza, gdy mamy obok takich ludzi.”

Trudno się dziwić, w czasach, gdy świat show-biznesu często zdominowany jest przez kontrowersje, to właśnie ten prosty, pełen czułości gest zdobył serca fanów.

Rogacewicz zalał się łzami i nie mógł przestać po występie z mamą: „Jestem z najważniejszymi kobietami”

Rogacewicz, znany z ról w „Na dobre i na Złe” czy „Komisarz Alex”, w ostatnich miesiącach znajduje się w centrum medialnego zainteresowania ze względu na relację z Agnieszką Kaczorowską. Ich wspólne występy w „Tańcu z Gwiazdami” budzą mieszane emocje, od zachwytu po krytykę. Tym razem jednak aktor udowodnił, że prawdziwe emocje można przekazać nie tylko na parkiecie.

Internauci są zgodni takie chwile przypominają, co naprawdę w życiu jest ważne.