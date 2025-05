Poranek z „Halo Tu Polsat”! Małgorzata Ohme z córką Klarą, Maja Rutkowski w olśniewającej bieli (FOTO)

Małgorzata Ohme i Klara Ohme

„Matura to nie koniec świata. Jest wiele dróg, które nasze dziecko może wybrać. Jest także taka opcja, że zechce pójść w kierunku, który nam, rodzicom, się nie spodoba. Nawet jeśli nie zda matury, to nie koniec świata. Widocznie tak miało być – może przed naszym dzieckiem jest inna droga. Moja córka Klara jest wytrwała, skupiona. To, co mogę teraz zrobić, to być z nią, wspierać, nie stresować, ciągle pytając o maturę. Klarze w walce ze stresem pomaga sport – siłownia, bieganie” – powiedziała Małgorzata Ohme.