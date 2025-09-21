times-dark
Kozaczek
Gwiazdy o poranku w „Halo Tu Polsat”! Wzruszający występ Ewy Minge z tatą, Daniel Olbrychski…

W słoneczną niedzielę na scenie zagrali Ex Maanam.

Daniel Olbrychski Ewa Minge Halo Tu Polsat
/ 21.09.2025 /
Aurora
halo tu poslat źródło AKPA

Poranek z "Halo Tu Polsat"!

W niedzielny poranek, 21 września, program „halo tu polsat” poprowadzili Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

Ewa Minge, Zbigniew Butkiewicz źródło AKPA

Ewa Minge i Zbigniew Butkiewicz

Gośćmi programu byli Ewa Minge oraz jej tata Zbigniew. Ewa, która tańczy w obecnej edycji „Tańca z gwiazdami”, opowiedziała o swoich relacjach z ojcem, wychowaniu, wartościach oraz wpływie domu rodzinnego na wybór życiowych partnerów.

Ewa Minge, Zbigniew Butkiewicz źródło AKPA

Ewa Minge i Zbigniew Butkiewicz

„Dla mnie rodzina to podstawa. To, kim jestem dziś, to jaka jestem, to zasługa moich rodziców. Szczęściem moim jest to, że rodzice pokazali mi miłość bezwarunkową. Tata jest człowiekiem wybitnym, ma wielki umysł. Mama była mocną, piękną kobietą. Przeżyli razem 42 lata, zawsze trzymali się za rękę, nawet gdy oglądali telewizję. Moja mama zawsze dmuchała w skrzydła taty, a tata wspierał mamę. Tata nauczył mnie najważniejszej rzeczy – umiejętności podnoszenia się z upadków. Pozwalał popełniać błędy, a później analizował, co poszło nie tak” – powiedziała w programie Ewa Minge.

Ewa Minge, fot. AKPA. źródło AKPA

Ewa Minge

Zbigniew przyznał, że córka pytała go o radę, gdy dostała propozycję udziału w „Tańcu z gwiazdami”.

„Konsultowała ze mną udział w tym programie. Nie przyjąłem tego z radością, byłem przeciw, choć wiedziałem, że da sobie radę. Niezależnie od tego, ile dziecko ma lat, dla rodzica zawsze pozostaje dzieckiem i chce się nim opiekować. Powiem szczerze – bardzo przeżywam jej udział w „Tańcu z gwiazdami”. Córka moja walczy, jest na pierwszej linii. A ja ją wspieram” – mówił tata artystki.

Anna Romantowska, Daniel Olbrychski-min źródło AKPA

Anna Romantowska i Daniel Olbrychski

W studiu pojawiła się także zaprzyjaźniona para aktorów – Anna Romantowska i Daniel Olbrychski. Artyści znają się od wielu lat.

Anna Romantowska, Daniel Olbrychski-min źródło AKPA

Anna Romantowska i Daniel Olbrychski

„Znamy się świetnie, ale zagraliśmy razem tylko w dwóch filmach. W jednym byłam żoną zdradzaną, w drugim porzuconą. Łączą nas różne nitki. Daniel pracował z moją córką, z moim mężem. Jesteśmy z tej samej dekady, mamy podobne doświadczenia, oboje pochodzimy z Podlasia. Mamy też wspólny krąg towarzyski i podobny światopogląd” – mówiła Romantowska.

Anna Romantowska, Daniel Olbrychski źródło AKPA

Anna Romantowska i Daniel Olbrychski
Ex Maanam-min źródło AKPA

Ex Maanam
Ex Maanam-min źródło AKPA

Ex Maanam
Ex Maanam-min źródło AKPA

Ex Maanam
