Gwiazdy o poranku w „Halo Tu Polsat”! Wzruszający występ Ewy Minge z tatą, Daniel Olbrychski…

Ewa Minge

Zbigniew przyznał, że córka pytała go o radę, gdy dostała propozycję udziału w „Tańcu z gwiazdami”.

„Konsultowała ze mną udział w tym programie. Nie przyjąłem tego z radością, byłem przeciw, choć wiedziałem, że da sobie radę. Niezależnie od tego, ile dziecko ma lat, dla rodzica zawsze pozostaje dzieckiem i chce się nim opiekować. Powiem szczerze – bardzo przeżywam jej udział w „Tańcu z gwiazdami”. Córka moja walczy, jest na pierwszej linii. A ja ją wspieram” – mówił tata artystki.