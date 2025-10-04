Emocjonalny poranek w „Halo Tu Polsat”! Viki Gabor, Qczaj o traumach z dzieciństwa, Leszek Lichota po rozstaniu

Viki Gabor

Muzyczną sceną „halo tu polsat” zawładnęła Viki Gabor, prezentując singiel „Peligroso” z najnowszej płyty wyprodukowanej z Malikiem Montaną, a przy okazji opowiedziała o samodzielności.

„Mam bardzo dużo pracy, a w domu właściwie tylko śpię. Jestem samodzielna od dłuższego czasu i bardzo dobrze sobie radzę” – mówiła o poranku.