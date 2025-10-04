Emocjonalny poranek w „Halo Tu Polsat”! Viki Gabor, Qczaj o traumach z dzieciństwa, Leszek Lichota po rozstaniu
W sobotę, 4 października gospodarzami „halo tu polsat” byli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.
Muzyczną sceną „halo tu polsat” zawładnęła Viki Gabor, prezentując singiel „Peligroso” z najnowszej płyty wyprodukowanej z Malikiem Montaną, a przy okazji opowiedziała o samodzielności.
„Mam bardzo dużo pracy, a w domu właściwie tylko śpię. Jestem samodzielna od dłuższego czasu i bardzo dobrze sobie radzę” – mówiła o poranku.
Leszek Lichota podzielił się wspomnieniami z planu filmu „Znachor”, w którym zagrał główną rolę.
„Nasze pokolenie dorastało w ekranizacji z wybitnym Jerzym Bińczyckim. Zanim wszedłem na plan obejrzałem dwie ekranizacje i wróciłem do książki Dołęgi Mostowicza, jednak naszą bazą był scenariusz oparty o współczesność i dynamikę czasów, a jednak z Wilczurem/Kosibą, którego znają widzowie” – przyznał Leszek Lichota, którego nastoletnim idolem był Mel Gibson.
Piotr Gąsowski, prowadzący „Randkę w ciemno” zdradził kulisy odświeżonego formatu i podzielił się doświadczeniami ze swoich pierwszych randek.
„Moja pierwsza randka byłą randką potrójną, m.in. z Adamem Nowakiem z „Raz, dwa, trzy”, który miał tę przewagę, że uczył się grać na gitarze. Byłem bardzo wstydliwym chłopakiem, najniższym w klasie. Pierwsza moja miłość pochodził z Grecji i miała na imię Anatolii, a ja miałem wówczas osiemnaście lat. Uwielbiam kobiety i mam w sobie spory pierwiastek kobiecy. Umiem ich słuchać i potrafię z nimi empatyzować, a przede wszystkim patrzę w oczy” – zdradził Piotr Gąsowski.
Gościem „halo tu polsat” był m.in. Qczaj, który opowiedział o swoich traumach z dzieciństwa.
„Moje dzieciństwo było straszne. Mój ojciec alkoholik nie panował nad swoją złością i stosował wobec mnie przemoc. Moje siostry wychowały łącznie siedmioro dzieci i zaczęły pracować nad tymi schematami, które wyniosły z domu. W nas dorosłych jest odpowiedzialność za relację z dzieckiem. Apeluję – nie róbmy swoim dzieciom tego, czego sami doświadczyliśmy w dzieciństwie. Szukajcie pomocy” – przyznał popularny trener.
