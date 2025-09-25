times-dark
Kozaczek
Polscy celebryci

Premiera nowego albumu Julii Wieniawy przyciągnęła tłumy gwiazd: Maffashion, Łozo, Chodakowska…

Premiera jej trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego „Światłocienie” odbyła się z przytupem.

Ewa Chodakowska Gabi Drzewiecka Julia Wieniawa Marta Wieniawa-narkiewicz Wojciech łozowski
/ 25.09.2025 /
Karolina T.
Marta Wieniawa-Narkiewicz

1 / 17

Marta Wieniawa-Narkiewicz i Julia Wieniawa

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa, dziś, w czwartek 25 września 2025 roku, odbyła się oficjalna premiera jej trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego „Światłocienie”.

 

Płyta trafi do sprzedaży i serwisów streamingowych 26 września, ale już teraz fani mogą cieszyć się pierwszymi dźwiękami najnowszego wydawnictwa artystki.

Julia Wieniawa

2 / 17

Julia Wieniawa

Album składa się z 15 utworów, podzielonych na dwie części: „Światło” i „Cienie”. To konceptualne podejście ma odzwierciedlać dualizm emocji i doświadczeń, które towarzyszą Wieniawie w życiu prywatnym i artystycznym. Artystka zapowiada, że krążek jest dla niej kolejną osobistą podróżą i zbiorem refleksji o miłości, relacjach i własnym rozwoju.

Julia Wieniawa

3 / 17

Julia Wieniawa

Równo o północy artystka zaprezentuje teledysk do utworu „Skoki w bok”, który otworzy nową erę w jej karierze. To singiel, który ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych przebojów tej jesieni.

Julia Wieniawa

4 / 17

Julia Wieniawa

Tuż po premierze albumu Julia Wieniawa rusza w trasę koncertową „Światłocienie Tour 2025”, podczas której odwiedzi największe polskie miasta. Koncerty mają być spektakularnym widowiskiem, łączącym muzykę, światła i choreografie, a także emocjonalnym spotkaniem z fanami.

Marta Wieniawa-Narkiewicz

5 / 17

Marta Wieniawa-Narkiewicz i Julia Wieniawa
Julia Wieniawa

6 / 17

Julia Wieniawa i Julia Pośnik
Wojciech Łozowski

7 / 17

Wojciech Łozowski
Fot. Podlewski/AKPA

8 / 17

Julia Pośnik
Fot. Podlewski/AKPA

9 / 17

Ewa Chodakowska
Fot. Podlewski/AKPA

10 / 17

Ewa Chodakowska
Ada Fijał

11 / 17

Ada Fijał
Oliwier Kubiak

12 / 17

Oliwier Kubiak
Jacek Jelonek

13 / 17

Jacek Jelonek
Maffashion

14 / 17

Maffashion
Maffashion

15 / 17

Maffashion
Marcin Tyszka

16 / 17

Marcin Tyszka
Gabi Drzewiecka

17 / 17

Gabi Drzewiecka
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 26 września 2025 Odpowiedz

Czy te ws2wdzysftjiw narty miszadbhkyic takie biura rachunkowe w, to nie powinien on z w domu zcjbazac , cud z tym La furia e za okaże ad madmus daj HAPPU JAL O, BĘDZIE OKA , YA BABA JEST PIERŚ OKNIET JAL JEJ CURU KRST , KW AC JRZYKIEM. K FEI KIRWY ?21. ZAJEBISCUE. KTO YAKIEHO RUNDZTOKU UZUWA A EBUAEA NARKIEWICZ VZ, TO Z S A NIŻ. _8 * co mu, a temu burdel w całość, szkodą z gwiazdami lek eu u obie nie 🙂‍↔️ 🙂‍↔️ kazały. Kura ez mu wyjebanwS

Anonim | 26 września 2025 Odpowiedz

klip promujacy wulgarny, zero kobiecosci, anatomia odarta z sensualnosci, czulosci , uczuc, kamera jezdzi po tancerzach i sie slizga tematu , fuj, fuj, piosenki nie ma co komentowac , dobrze, ze muzyka jakos brzeczy………..to odczucie i to nie hejt he………

Anonim | 26 września 2025 Odpowiedz

ten pusty wzrok mamy mowi najlepiej a szacowne grono przedstawione na tych fociach obrazuje przynaleznosc i co tu pozytywnego napisać? NUL

POLECANE DLA CIEBIE
Gwiazdy celebrują święto kina. Nikodem Rozbicki, Sonia Bohosiewicz, Maria Dębska…
Polscy celebryci
Nikodem Rozbicki Sonia Bohosiewicz
Gwiazdy celebrują święto kina. Nikodem Rozbicki, Sonia Bohosiewicz, Maria Dębska…
Aktorzy pojawili się na evencie naEkranie.pl - prezentuje Kino na plakacie.
Małgorzata Rozenek-Majdan przekazała radosną nowinę. Szykują się spore zmiany w jej życiu!
Aktualności Polscy celebryci
Małgorzata Rozenek Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenek-Majdan przekazała radosną nowinę. Szykują się spore zmiany w jej życiu!
Niewiarygodne, czym się teraz zajmie...
Wersow pokazała dzień z Frizem i 2-letnią Majusią. Ale ona już jest duża!
Aktualności Polscy celebryci
Dzieci Gwiazd Friz
Wersow pokazała dzień z Frizem i 2-letnią Majusią. Ale ona już jest duża!
Wersow i Friz tak spędzili dzień z córeczką! Zobacz zdjęcia...
Doda pokazała pamiątki z rodzinnego domu. Obrazek babci wyciska z oczu łzy!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Dzieci Gwiazd
Doda pokazała pamiątki z rodzinnego domu. Obrazek babci wyciska z oczu łzy!
Te pamiątki mają dla niej ogromną wartość!
Maja Hyży robi biznes na akcjach charytatywnych? Zaskakujące kulisy wyszły na jaw
Aktualności Ale plota! Newsy Polscy celebryci
Maja Hyży
Maja Hyży robi biznes na akcjach charytatywnych? Zaskakujące kulisy wyszły na jaw
To, co wyszło na jaw, nie spodoba się fanom.
Julia Wieniawa i jej mama Marta zachwyciły na premierze. Jak siostry, a nie matka i córka! (FOTO)
Gwiazdy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Julia Wieniawa Marta Wieniawa-narkiewicz
Julia Wieniawa i jej mama Marta zachwyciły na premierze. Jak siostry, a nie matka i córka! (FOTO)
Marta Wieniawa-Narkiewicz wspiera córkę od zawsze – prywatnie i zawodowo.
Joanna Krupa ma chłodne relacje z byłym mężem? Co na to córka? (WIDEO)
Dzieci gwiazd Polscy celebryci TV Wideo VIDEO Kozaczka Związki gwiazd
Joanna Krupa
Joanna Krupa ma chłodne relacje z byłym mężem? Co na to córka? (WIDEO)
Modelka zdradziła nam jak wygląda jej obecna relacja z byłym partnerem!
Maja Rutkowski mogła zostać deportowana! Krzysztof uratował sytuację w ostatniej chwili
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Królowa Przetrwania Krzysztof Rutkowski
Maja Rutkowski mogła zostać deportowana! Krzysztof uratował sytuację w ostatniej chwili
Celebrytka była o krok od odpadnięcia z reality show, ale dzięki interwencji Krzysztofa dotarła na plan programu.
Tłumy gwiazd na wernisażu „Projekt Kobiety”. Odmieniona Dankwa, Hyży, bajkowa Kurdej-Szatan, Sokołowska……
Ale plota! Moda Polscy celebryci Z życia gwiazd
Anita Sokołowska Anna Karczmarczyk
Tłumy gwiazd na wernisażu „Projekt Kobiety”. Odmieniona Dankwa, Hyży, bajkowa Kurdej-Szatan, Sokołowska……
Michalina Sosna, Karolina Chapko, Anna Karczmarczyk, Katarzyna Zdanowicz...
Influencerki szalały na imprezie Maybelline. Wersow, Pisarek, Sara James, Natsu…
Polscy celebryci
Karolina Pisarek-Salla Natsu
Influencerki szalały na imprezie Maybelline. Wersow, Pisarek, Sara James, Natsu…
Monika Kociołek poczuła klimat Nowego Jorku, a Lila Janowska, jak Doda sprzed lat.
Jolanta Pieńkowska odchodzi z TVN-u! Pożegnała widzów na antenie: „Czas pokaże, co będzie dalej”
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Jolanta Pieńkowska Tvn
Jolanta Pieńkowska odchodzi z TVN-u! Pożegnała widzów na antenie: „Czas pokaże, co będzie dalej”
Podczas ostatniego programu pojawiło się wiele wzruszeń.
Wojewódzki zakpił z daty ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Nagle wspomniał o PiS!
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Kuba Wojewódzki
Wojewódzki zakpił z daty ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Nagle wspomniał o PiS!
Padły ostre słowa!
Smaszcz rozpływa się nad nowym ukochanym. Przy okazji wbiła szpilę Kurzajewskiemu!
Aktualności Polscy celebryci
Maciej Kurzajewski Paulina Smaszcz
Smaszcz rozpływa się nad nowym ukochanym. Przy okazji wbiła szpilę Kurzajewskiemu!
"Co dostałam w zamian? Gów*no!" — podsumowała gorzko. Co jeszcze powiedziała?
Lil Masti jest w drugiej ciąży! Pokazała fanom urocze ciążowe krągłości (FOTO)
Aktualności Polscy celebryci
Aniela Bogusz "Lil Masti" Ciąże Gwiazd
Lil Masti jest w drugiej ciąży! Pokazała fanom urocze ciążowe krągłości (FOTO)
Tak obwieściła fanom radosną nowinę!
Anna Lewandowska pokazała brata i męża. Niewielu wie, jak bardzo się różnią…
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Anna Lewandowska Robert Lewandowski
Anna Lewandowska pokazała brata i męża. Niewielu wie, jak bardzo się różnią…
Nie jest tajemnicą, że Anna i Robert utrzymują bardzo bliskie relacje z rodziną.
Znamy datę i miejsce pogrzebu Edyty Rynkowskiej. Rodzina ma prośbę do żałobników
Aktualności Polscy celebryci
Edyta Rynkowska Pogrzeb
Znamy datę i miejsce pogrzebu Edyty Rynkowskiej. Rodzina ma prośbę do żałobników
Ich słowa chwytają za serce...
 