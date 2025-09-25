Premiera nowego albumu Julii Wieniawy przyciągnęła tłumy gwiazd: Maffashion, Łozo, Chodakowska…

Marta Wieniawa-Narkiewicz i Julia Wieniawa

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa, dziś, w czwartek 25 września 2025 roku, odbyła się oficjalna premiera jej trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego „Światłocienie”.

Płyta trafi do sprzedaży i serwisów streamingowych 26 września, ale już teraz fani mogą cieszyć się pierwszymi dźwiękami najnowszego wydawnictwa artystki.