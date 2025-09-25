Premiera nowego albumu Julii Wieniawy przyciągnęła tłumy gwiazd: Maffashion, Łozo, Chodakowska…
Premiera jej trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego „Światłocienie” odbyła się z przytupem.
Julia Wieniawa nie zwalnia tempa, dziś, w czwartek 25 września 2025 roku, odbyła się oficjalna premiera jej trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego „Światłocienie”.
Płyta trafi do sprzedaży i serwisów streamingowych 26 września, ale już teraz fani mogą cieszyć się pierwszymi dźwiękami najnowszego wydawnictwa artystki.
Album składa się z 15 utworów, podzielonych na dwie części: „Światło” i „Cienie”. To konceptualne podejście ma odzwierciedlać dualizm emocji i doświadczeń, które towarzyszą Wieniawie w życiu prywatnym i artystycznym. Artystka zapowiada, że krążek jest dla niej kolejną osobistą podróżą i zbiorem refleksji o miłości, relacjach i własnym rozwoju.
Równo o północy artystka zaprezentuje teledysk do utworu „Skoki w bok”, który otworzy nową erę w jej karierze. To singiel, który ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych przebojów tej jesieni.
Tuż po premierze albumu Julia Wieniawa rusza w trasę koncertową „Światłocienie Tour 2025”, podczas której odwiedzi największe polskie miasta. Koncerty mają być spektakularnym widowiskiem, łączącym muzykę, światła i choreografie, a także emocjonalnym spotkaniem z fanami.
Anonim | 26 września 2025
Anonim | 26 września 2025
klip promujacy wulgarny, zero kobiecosci, anatomia odarta z sensualnosci, czulosci , uczuc, kamera jezdzi po tancerzach i sie slizga tematu , fuj, fuj, piosenki nie ma co komentowac , dobrze, ze muzyka jakos brzeczy………..to odczucie i to nie hejt he………
Anonim | 26 września 2025
ten pusty wzrok mamy mowi najlepiej a szacowne grono przedstawione na tych fociach obrazuje przynaleznosc i co tu pozytywnego napisać? NUL