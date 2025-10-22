Wciąż nie milkną echa po kontrowersyjnym wystąpieniu Julii Wieniawy w programie Kuby Wojewódzkiego. Młoda aktorka w programie showmana TVN-u zgodziła się z jego słowami, że „bieda to stan umysłu”. Podzieliła tymi słowami show-biznesowe środowisko. Po jej stronie stanęli między innymi: Krzysztof Rutkowski, czy Adam Woronowicz, twierdząc, że nie miała nic złego na myśli. Innego zdania była Sara James, która nie chciała ocenić całej wypowiedzi aktorki, ale powiedziała, z jakiej ona sama pochodzi rodziny. Padły mocne słowa.

Julia Wieniawa od lat informuje swoich obserwatorów, że lubi jogę oraz medytację. Aktorka i piosenkarka wierzy również w siłę manifestacji, które jej zdaniem sprawiły, że dzisiaj ma mocną pozycję w show-biznesie. Ostatnio głośno było o niej za sprawą słów „bieda to stan umysłu”, z którymi się zgodziła i dodała, że jej zdaniem są one prawdziwe. Sara James w rozmowie z Kozaczkiem odniosła się do całej tej sytuacji:

Nie wiem. Nie słyszałam o tym i nie będę się wypowiadała na ten temat. Myślę, że każdy pochodzi z innego miejsca i każdy ma z pewnością inne spojrzenie na tę kwestię, więc nie wiem. Nie jestem tutaj od oceniania kogokolwiek. Nie bawię się w ogóle w tego typu rzeczy — podsumowała Sara James.

