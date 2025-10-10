Julia Wieniawa jest obecnie jedną z najpopularniejszych aktorek i wokalistek młodego pokolenia. Na samym Instagramie obserwuje ją aż 2,3 miliony osób. Ostatnio piosenkarka jest na językach wszystkich mediów za sprawą stwierdzenia, że „bieda to stan umysłu”. Sama aktorka odniosła się do tych słów i podkreśliła, że ich nie wypowiedziała, ale jedynie potwierdziła. Aktor młodego pokolenia — Michał Kurek w rozmowie z Kozaczkiem stanowczo potępił tego typu wypowiedzi. Powiedział, co go oburzyło.

Ostro zakpili z Julii Wieniawy w programie Polsatu. Nie przebierali w słowach!

Julia Wieniawa zgadza się ze stwierdzeniem, że „bieda to stan umysłu”. Michał Kurek jest oburzony!

Julia Wieniawa gościła w programie Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz w pewnym momencie zapytał wokalistkę, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że „bieda to stan umysłu”. Julia Wieniawa odpowiedziała twierdząco. Po jej słowach rozpętała się prawdziwa burza w sieci. Wiele osób skrytykowała artystkę za mocno kontrowersyjną wypowiedź. Do grona osób oburzonych słowami Julii Wieniawy dołączył też Michał Kurek:

Trzeba najpierw wyruszyć w taką podróż i zobaczyć, jak niektóre rodziny żyją, w jakim środowisku, w jakiej atmosferze. Pamiętam jeszcze z czasów licealnych, gdy angażowałem się w różne akcje charytatywne, bo aktywnie działałem w różnych stowarzyszeniach. Bardzo często organizowaliśmy mikołajki, zbiórki, aktywnie stałem z puszką dziesięć godzin na WOŚP-ie jako gówniarz i zbieraliśmy dla potrzebujących. Wydaje mi się, że trzeba przejść się po biednych rodzinach, żeby zobaczyć, jakie tam są standardy i co naprawdę znaczy bieda — podsumował aktor.

Ciąg dalszy “bieda to stan umysłu”. Stanowski kipi po słowach Julii Wieniawy