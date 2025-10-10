Pracował z Julią Wieniawą. Teraz miażdży ją za słowa o biedzie: „Czasami lepiej ZAMILKNĄĆ!”
Aktor dosadnie podsumował słowa multimilionerki.
Julia Wieniawa jest obecnie jedną z najpopularniejszych aktorek i wokalistek młodego pokolenia. Na samym Instagramie obserwuje ją aż 2,3 miliony osób. Ostatnio piosenkarka jest na językach wszystkich mediów za sprawą stwierdzenia, że „bieda to stan umysłu”. Sama aktorka odniosła się do tych słów i podkreśliła, że ich nie wypowiedziała, ale jedynie potwierdziła. Aktor młodego pokolenia — Michał Kurek w rozmowie z Kozaczkiem stanowczo potępił tego typu wypowiedzi. Powiedział, co go oburzyło.
Julia Wieniawa zgadza się ze stwierdzeniem, że „bieda to stan umysłu”. Michał Kurek jest oburzony!
Julia Wieniawa gościła w programie Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz w pewnym momencie zapytał wokalistkę, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że „bieda to stan umysłu”. Julia Wieniawa odpowiedziała twierdząco. Po jej słowach rozpętała się prawdziwa burza w sieci. Wiele osób skrytykowała artystkę za mocno kontrowersyjną wypowiedź. Do grona osób oburzonych słowami Julii Wieniawy dołączył też Michał Kurek:
Trzeba najpierw wyruszyć w taką podróż i zobaczyć, jak niektóre rodziny żyją, w jakim środowisku, w jakiej atmosferze. Pamiętam jeszcze z czasów licealnych, gdy angażowałem się w różne akcje charytatywne, bo aktywnie działałem w różnych stowarzyszeniach. Bardzo często organizowaliśmy mikołajki, zbiórki, aktywnie stałem z puszką dziesięć godzin na WOŚP-ie jako gówniarz i zbieraliśmy dla potrzebujących. Wydaje mi się, że trzeba przejść się po biednych rodzinach, żeby zobaczyć, jakie tam są standardy i co naprawdę znaczy bieda — podsumował aktor.
Później Michał Kurek dodał, że jego zdaniem słowa Julii Wieniawy są szkodliwe społecznie i nigdy nie powinny paść. Aktor podkreślił, że na osobach publicznych ciąży odpowiedzialność za wszystko, o czym mówią. Zwrócił także uwagę na status życia Julii Wieniawy:
Jeśli ktoś wypowiada się na temat biedy, a kompletnie jej nie zaznał i nie ma pojęcia o tym, to myślę, że lepiej czasami nabrać wody w usta i zamilknąć. Naprawdę myślę, że najpierw trzeba tego doświadczyć, żeby się wypowiadać. Najpierw trzeba zaznać biedy, żeby później się wypowiadać. Tak mi się wydaje. Oczywiście, że to jest bardzo szkodliwe społecznie. Jestem daleki od jakichkolwiek ocen tego typu, co jest biedą, a co nią nie jest — podsumował.
Potem Michał Kurek wspomniał jeszcze o tym, że Julia Wieniawa jako osoba majętna, która ma kilka mieszkań w Warszawie, nie powinna zabierać głosu w sprawie biedy. Uważa, że nie jest osobą, która ma w tej sprawie wiele do powiedzenia:
Jeżeli ktoś ma, jak wielokrotnie opowiadała Julia w wywiadach, miliony na koncie i inwestuje w nieruchomości, to wydaje mi się, że naprawdę nie powinna wypowiadać się na temat statusu materialnego innych ludzi — podkreślił Michał Kurek w rozmowie z Kozaczkiem.
