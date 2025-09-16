times-dark
Grażyna Torbicka na premierze wspierała chorego Globisza. Aktor miał rozległy udar!

Przybył na wydarzenie z laską...

Choroby Gwiazd Grażyna Torbicka Krzysztof Globisz
/ 16.09.2025 /
EmEl
Fot. Gałązka/AKPA

1 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Grażyna Torbicka poprowadziła premierę filmu: „Sny pełne dymu”. 

Dziennikarka filmowa na tę okazję wybrała boską stylizację w odcieniu czekoladowego brązu.

Fot. Gałązka/AKPA

2 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Grażyna Torbicka świetnie prezentowała się w bawełnianej marynarce, do której dobrała szerokie, oversizowe spodnie. 

Dziennikarka wyglądała w tym wydaniu bosko.

Grażyna Torbicka, Krzysztof Globisz, Dorota Kędzierzawska, fot. AKPA.

3 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Grażyna Torbicka chętnie pozowała do zdjęć i pomagała w trudnej chwili Krzysztofowi Globiszowi. 

Aktor choruje na skutki rozległego udaru.

Grażyna Torbicka, Krzysztof Globisz, Dorota Kędzierzawska, fot. AKPA.

4 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Grażyna Torbicka chętnie pozowała przed fotoreporterami z aktorem i znaną reżyserką. 

Krzysztof Globisz, fot. AKPA.

5 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Krzysztof Globisz jest wybitnym aktorem, ale w ostatnim czasie życie go nie rozpieszczało…

Aktor w lipcu 2014 roku przeszedł rozległy zawał, z którego skutkami mierzy się do dziś.

 

Krzysztof Globisz, fot. AKPA.

6 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Dwa lata temu Krzysztof Globisz zagrał główną rolę w filmie Doroty Kędzierzawskiej „Sny pełne dymu”. 

Niestety, ale produkcja miała spore kłopoty z dystrybucją. W związku z tym premiera odbyła się dopiero 15 września 2025 roku.

Krzysztof Globisz, fot. AKPA.

7 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Krzysztof Globisz pojawił się na wyjątkowej premierze. Aktor z powodu przebytej choroby musiał się podpierać laseczką. 

Mimo to uśmiech nie schodził z twarzy artysty i w poruszający sposób świętował ten wyjątkowy dzień.

Krzysztof Globisz, fot. AKPA.

8 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Plejada gwiazd przybyła na premierę filmu „Sny pełne dymu”, żeby zobaczyć, jak Krzysztof Globisz prezentuje się w czarno-białym filmie Doroty Kędzierzawskiej.

Zbigniew Zamachowski, Gabriela Muskała, fot. AKPA.

9 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Na wydarzeniu nie mogło też zabraknąć Gabrieli Muskały i Zbigniewa Zamachowskiego, którzy prywatnie znają się z Krzysztofem Globiszem.

Aktorska para bardzo sobie ceni talent wybitnego artysty!

Jolanta Kwaśniewska, fot. AKPA.

10 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Jolanta Kwaśniewska także uczciła premierę filmową swoją obecnością.

Chętnie rozmawiała przed premierą z przybyłymi na salę gośćmi.

Fot. Gałązka/AKPA

11 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Edyta Jungowska i Feliks Falk byli pod wrażeniem pięknego filmu. 

Krzysztof Globisz, Dorota Kędzierzawska, fot. AKPA.

12 / 12

Premiera filmu "Sny pełne dymu" 

Reżyserka filmu — Dorota Kędzierzawska wspierała Krzysztofa Globisza i uśmiechnięta pozowała z nim na ściance. 

Anonim | 16 września 2025 Odpowiedz

