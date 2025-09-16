Grażyna Torbicka na premierze wspierała chorego Globisza. Aktor miał rozległy udar!
Przybył na wydarzenie z laską...
Grażyna Torbicka poprowadziła premierę filmu: „Sny pełne dymu”.
Dziennikarka filmowa na tę okazję wybrała boską stylizację w odcieniu czekoladowego brązu.
Grażyna Torbicka świetnie prezentowała się w bawełnianej marynarce, do której dobrała szerokie, oversizowe spodnie.
Dziennikarka wyglądała w tym wydaniu bosko.
Grażyna Torbicka chętnie pozowała do zdjęć i pomagała w trudnej chwili Krzysztofowi Globiszowi.
Aktor choruje na skutki rozległego udaru.
Grażyna Torbicka chętnie pozowała przed fotoreporterami z aktorem i znaną reżyserką.
Krzysztof Globisz jest wybitnym aktorem, ale w ostatnim czasie życie go nie rozpieszczało…
Aktor w lipcu 2014 roku przeszedł rozległy zawał, z którego skutkami mierzy się do dziś.
Dwa lata temu Krzysztof Globisz zagrał główną rolę w filmie Doroty Kędzierzawskiej „Sny pełne dymu”.
Niestety, ale produkcja miała spore kłopoty z dystrybucją. W związku z tym premiera odbyła się dopiero 15 września 2025 roku.
Krzysztof Globisz pojawił się na wyjątkowej premierze. Aktor z powodu przebytej choroby musiał się podpierać laseczką.
Mimo to uśmiech nie schodził z twarzy artysty i w poruszający sposób świętował ten wyjątkowy dzień.
Plejada gwiazd przybyła na premierę filmu „Sny pełne dymu”, żeby zobaczyć, jak Krzysztof Globisz prezentuje się w czarno-białym filmie Doroty Kędzierzawskiej.
Na wydarzeniu nie mogło też zabraknąć Gabrieli Muskały i Zbigniewa Zamachowskiego, którzy prywatnie znają się z Krzysztofem Globiszem.
Aktorska para bardzo sobie ceni talent wybitnego artysty!
Jolanta Kwaśniewska także uczciła premierę filmową swoją obecnością.
Chętnie rozmawiała przed premierą z przybyłymi na salę gośćmi.
Edyta Jungowska i Feliks Falk byli pod wrażeniem pięknego filmu.
Reżyserka filmu — Dorota Kędzierzawska wspierała Krzysztofa Globisza i uśmiechnięta pozowała z nim na ściance.
