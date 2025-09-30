times-dark
Kozaczek
Julia Wieniawa olśniła na pokazie mody w Paryżu. Pozowała z Heidi Klum i Kendall Jenner (FOTO)

Polska aktorka reprezentowała markę L'Oreal Paris. Zobacz więcej zdjęć!

/ 30.09.2025 /
EmEl
Julia Wieniawa, fot. Instagram.

1 / 10

Julia Wieniawa podbiła Paryż

Julia Wieniawa ma teraz bardzo zajęty grafik.

Nie dość, że ostatnio zagrała koncert promujący jej nową płytę, to teraz wzięła udział w wielkim pokazie mody w Paryżu.

Julia Wieniawa, fot. Instagram.

2 / 10

Julia Wieniawa podbiła Paryż

29 września 2025 roku Julia Wieniawa razem z inną polską ambasadorką marki L’Oreal Paris — Grażyną Torbicką poleciała na pokaz mody do Paryża. 

Panie przeszły na wybiegu obok wielkich gwiazd, takich jak: Kendall Jenner, Jane Fonda, czy Heidi Klum.

Julia Wieniawa, fot. Instagram.

3 / 10

Julia Wieniawa podbiła Paryż

Julia Wieniawa na bieżąco dzieliła się z fanami relacjami z eventu L’Oreal Paris. 

Na jednym ze zdjęć zapozowała nawet ze światowej sławy modelką — Carą Delevigne.

Julia Wieniawa, fot. Instagram.

4 / 10

Julia Wieniawa podbiła Paryż

Julia Wieniawa wyglądała bosko podczas wielkiego pokazu mody. Miała na sobie błyszczącą, cekinową kreację. 

Cały look podkreślił jej makijaż w stylu glow.

Julia Wieniawa, fot. Instagram.

5 / 10

Julia Wieniawa podbiła Paryż

Julia Wieniawa na wyjazd poleciała razem z ikoną dziennikarstwa filmowego — Grażyną Torbicką, stylistą — Kacprem Kujawą i makijażystką gwiazd — Agą Wilk. 

Julia Wieniawa, fot. Instagram.

6 / 10

Julia Wieniawa podbiła Paryż

Julia Wieniawa była przeszczęśliwa podczas wielkiego pokazu mody.

Jej radość została uchwycona na zdjęciach w vintage klimacie.

Julia Wieniawa, fot. Instagram.

7 / 10

Julia Wieniawa podbiła Paryż

Grażyna Torbicka podczas pokazu mody miała na sobie biały garnitur ze stylowymi piórami.

Wspólnie z Julią Wieniawą wyglądała jak woda i ogień.

Julia Wieniawa, fot. Instagram.

8 / 10

Julia Wieniawa podbiła Paryż

Julia Wieniawa pokazała na zdjęciach swoją mroczną odsłonę. 

Sama w jednym z wywiadów mówiła, że nagrała ostatnio zmysłową płytę, która odzwierciedla jej alter ego — Anastazję — kobietę, która jest zadziorna i niczego się nie boi.

Julia Wieniawa, fot. Instagram.

9 / 10

Julia Wieniawa podbiła Paryż
Julia Wieniawa, fot. Instagram.

10 / 10

Julia Wieniawa podbiła Paryż
Kobieta | 30 września 2025 Odpowiedz

Pani Torbicka powinna cos zrobic z tymi zoltymi krzywymi zebami!
Ma kase,czas ,nie ma dzieci……… trochu slabo!!
Na tle jej bialego garnituru te zeby jeszcze bardziej sie wyrozniaja!

Obserwujaca | 30 września 2025 Odpowiedz

Naprawde tak szczerze I bez hejtu…..nie wiem co tam robi(zasiegi przedkladaja sie na $)I wszystko jasne!bardzo slabiutko na tle innych zagranicznych pseudo gwiazdeczek I infueserek!
Julia Pietrucha ma bardzo nietypowa wrecz posogowa urode ,pozamiatala by wszystkie!!!!!!!!!

Ewa | 30 września 2025 Odpowiedz

Serio 150 w kapeluszu krasnalka

