Julia Wieniawa olśniła na pokazie mody w Paryżu. Pozowała z Heidi Klum i Kendall Jenner (FOTO)
Polska aktorka reprezentowała markę L'Oreal Paris. Zobacz więcej zdjęć!
Julia Wieniawa ma teraz bardzo zajęty grafik.
Nie dość, że ostatnio zagrała koncert promujący jej nową płytę, to teraz wzięła udział w wielkim pokazie mody w Paryżu.
29 września 2025 roku Julia Wieniawa razem z inną polską ambasadorką marki L’Oreal Paris — Grażyną Torbicką poleciała na pokaz mody do Paryża.
Panie przeszły na wybiegu obok wielkich gwiazd, takich jak: Kendall Jenner, Jane Fonda, czy Heidi Klum.
Julia Wieniawa na bieżąco dzieliła się z fanami relacjami z eventu L’Oreal Paris.
Na jednym ze zdjęć zapozowała nawet ze światowej sławy modelką — Carą Delevigne.
Julia Wieniawa wyglądała bosko podczas wielkiego pokazu mody. Miała na sobie błyszczącą, cekinową kreację.
Cały look podkreślił jej makijaż w stylu glow.
Julia Wieniawa na wyjazd poleciała razem z ikoną dziennikarstwa filmowego — Grażyną Torbicką, stylistą — Kacprem Kujawą i makijażystką gwiazd — Agą Wilk.
Julia Wieniawa była przeszczęśliwa podczas wielkiego pokazu mody.
Jej radość została uchwycona na zdjęciach w vintage klimacie.
Grażyna Torbicka podczas pokazu mody miała na sobie biały garnitur ze stylowymi piórami.
Wspólnie z Julią Wieniawą wyglądała jak woda i ogień.
Julia Wieniawa pokazała na zdjęciach swoją mroczną odsłonę.
Sama w jednym z wywiadów mówiła, że nagrała ostatnio zmysłową płytę, która odzwierciedla jej alter ego — Anastazję — kobietę, która jest zadziorna i niczego się nie boi.
Kobieta | 30 września 2025
Pani Torbicka powinna cos zrobic z tymi zoltymi krzywymi zebami!
Ma kase,czas ,nie ma dzieci……… trochu slabo!!
Na tle jej bialego garnituru te zeby jeszcze bardziej sie wyrozniaja!
Obserwujaca | 30 września 2025
Naprawde tak szczerze I bez hejtu…..nie wiem co tam robi(zasiegi przedkladaja sie na $)I wszystko jasne!bardzo slabiutko na tle innych zagranicznych pseudo gwiazdeczek I infueserek!
Julia Pietrucha ma bardzo nietypowa wrecz posogowa urode ,pozamiatala by wszystkie!!!!!!!!!
Ewa | 30 września 2025
Serio 150 w kapeluszu krasnalka