Friz dostał MILIONY złotych z publicznych pieniędzy! Na co poszła horrendalna kwota?
Czy publiczne pieniądze zostały dobrze ulokowane?
Karol Wiśniewski, znany jako Friz, otrzymał niemal 4 miliony złotych z funduszy publicznych na rozwój sztucznej inteligencji. Projekt jego firmy ma zautomatyzować proces dubbingu filmów. Czy publiczne pieniądze zostały dobrze ulokowane?
Friz i Wersow tak tłumaczą się ze słabych ocen swojego filmu: „Ludzie z branży robią nam troszkę na złość”
Szokująca dotacja dla Friza! YouTuber dostał 4 mln zł na rozwój AI
Karol „Friz” Wiśniewski, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów, otrzymał gigantyczne wsparcie z publicznych funduszy. Jak wynika z oficjalnych dokumentów, jego firma EKRA MANAGEMENT dostała dokładnie 3 921 113 złotych i 71 groszy na rozwój technologii sztucznej inteligencji.
Projekt, który ma zrewolucjonizować rynek tworzenia treści wideo, zakłada opracowanie zaawansowanego systemu do automatycznego dubbingu filmów. Dzięki sztucznej inteligencji, treści publikowane w internecie miałyby być automatycznie tłumaczone i nagrywane w obcych językach, co otworzyłoby polskim twórcom drogę na międzynarodowe rynki.
Friz i Wersow ujawnili, ile kosztował ich ślub! Kwota w milionach…
Łukasz Wojtyca znany jako „Wujek Łuki”, prezes zarządu Ekipa Holding, w oficjalnym komunikacie przyznał: „Otrzymanie dofinansowania nas cieszy, ponieważ realizuje to strategię rozwoju całego holdingu. Widzimy, jak AI zmienia świat i chcemy wykorzystać wspomnianą technologię w naszej działalności”.
Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi około 8 milionów złotych, co oznacza, że niemal połowa kwoty pochodzi z publicznej kasy. Inwestycja ma na celu stworzenie zaawansowanego modelu syntezy mowy, który będzie w stanie wiernie odwzorować unikalne cechy głosu, w tym intonację, barwę i emocje.
Informacja o dotacji wywołała burzę w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników zadaje pytanie, czy publiczne pieniądze powinny trafiać do już prosperujących firm internetowych. Inni zwracają uwagę na potencjał technologii, która może zrewolucjonizować sposób tworzenia treści wideo.
- „Kurde, aż ściska. Naukowcy nie mają na radioteleskop, a friz, którego firma nie ma żadnych kompetencji w danej dziedzinie, dostaje 4 mln na AI”
- „Za 10 lat jedyną opcją na zrobienie czegokolwiek będzie bycie youtuberem/tiktokerem/flipperem. Mieszkania będziemy dostawać z loterii Friza”
- „Będzie można gdzieś zobaczyć wyniki tego ‚rozwoju’? Czy po prostu powie że dodał dubbing ai od YouTube’a i 3mln do kieszeni?”
Wersow i Friz musieli ciąć koszta. Goście weselni sami musieli za to zapłacić
Czy inwestycja w AI okaże się strzałem w dziesiątkę? Czy może to kolejny kontrowersyjny projekt finansowany z publicznych środków? Fani i krytycy z zapartym tchem obserwują rozwój sytuacji.
Warto również przypomnieć, że popularny “Friz” otrzymał 3 921 113 złotych i 71 groszy ze środków publicznych na “rozwój AI”.— Patryk Spaliński (@spalinskipatryk) October 8, 2025
Ten rozwój AI ma polegać na opracowaniu dubbingu do filmów za pomocą sztucznej inteligencji.
Dokłada się do budżetu z fundacji rodzinnej to ma 👍 pic.twitter.com/4Z22JXIJMV