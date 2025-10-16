Karol Wiśniewski, znany jako Friz, otrzymał niemal 4 miliony złotych z funduszy publicznych na rozwój sztucznej inteligencji. Projekt jego firmy ma zautomatyzować proces dubbingu filmów. Czy publiczne pieniądze zostały dobrze ulokowane?

Karol „Friz” Wiśniewski, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów, otrzymał gigantyczne wsparcie z publicznych funduszy. Jak wynika z oficjalnych dokumentów, jego firma EKRA MANAGEMENT dostała dokładnie 3 921 113 złotych i 71 groszy na rozwój technologii sztucznej inteligencji.

Projekt, który ma zrewolucjonizować rynek tworzenia treści wideo, zakłada opracowanie zaawansowanego systemu do automatycznego dubbingu filmów. Dzięki sztucznej inteligencji, treści publikowane w internecie miałyby być automatycznie tłumaczone i nagrywane w obcych językach, co otworzyłoby polskim twórcom drogę na międzynarodowe rynki.

Łukasz Wojtyca znany jako „Wujek Łuki”, prezes zarządu Ekipa Holding, w oficjalnym komunikacie przyznał: „Otrzymanie dofinansowania nas cieszy, ponieważ realizuje to strategię rozwoju całego holdingu. Widzimy, jak AI zmienia świat i chcemy wykorzystać wspomnianą technologię w naszej działalności”.

Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi około 8 milionów złotych, co oznacza, że niemal połowa kwoty pochodzi z publicznej kasy. Inwestycja ma na celu stworzenie zaawansowanego modelu syntezy mowy, który będzie w stanie wiernie odwzorować unikalne cechy głosu, w tym intonację, barwę i emocje.

Informacja o dotacji wywołała burzę w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników zadaje pytanie, czy publiczne pieniądze powinny trafiać do już prosperujących firm internetowych. Inni zwracają uwagę na potencjał technologii, która może zrewolucjonizować sposób tworzenia treści wideo.

  • „Kurde, aż ściska. Naukowcy nie mają na radioteleskop, a friz, którego firma nie ma żadnych kompetencji w danej dziedzinie, dostaje 4 mln na AI”
  • „Za 10 lat jedyną opcją na zrobienie czegokolwiek będzie bycie youtuberem/tiktokerem/flipperem. Mieszkania będziemy dostawać z loterii Friza”
  • „Będzie można gdzieś zobaczyć wyniki tego ‚rozwoju’? Czy po prostu powie że dodał dubbing ai od YouTube’a i 3mln do kieszeni?” 

Czy inwestycja w AI okaże się strzałem w dziesiątkę? Czy może to kolejny kontrowersyjny projekt finansowany z publicznych środków? Fani i krytycy z zapartym tchem obserwują rozwój sytuacji.

Friz, Wersow, fot. Instagram/@elenamatiash.

Wersow, Friz, fot. Instagram.

Wersow, Friz, fot. Instagram.

Friz i Wersow świętują 6. rocznicę związku/ Fot. Instagram