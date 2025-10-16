Karol Wiśniewski, znany jako Friz, otrzymał niemal 4 miliony złotych z funduszy publicznych na rozwój sztucznej inteligencji. Projekt jego firmy ma zautomatyzować proces dubbingu filmów. Czy publiczne pieniądze zostały dobrze ulokowane?

Karol „Friz” Wiśniewski, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów, otrzymał gigantyczne wsparcie z publicznych funduszy. Jak wynika z oficjalnych dokumentów, jego firma EKRA MANAGEMENT dostała dokładnie 3 921 113 złotych i 71 groszy na rozwój technologii sztucznej inteligencji.

Projekt, który ma zrewolucjonizować rynek tworzenia treści wideo, zakłada opracowanie zaawansowanego systemu do automatycznego dubbingu filmów. Dzięki sztucznej inteligencji, treści publikowane w internecie miałyby być automatycznie tłumaczone i nagrywane w obcych językach, co otworzyłoby polskim twórcom drogę na międzynarodowe rynki.

Łukasz Wojtyca znany jako „Wujek Łuki”, prezes zarządu Ekipa Holding, w oficjalnym komunikacie przyznał: „Otrzymanie dofinansowania nas cieszy, ponieważ realizuje to strategię rozwoju całego holdingu. Widzimy, jak AI zmienia świat i chcemy wykorzystać wspomnianą technologię w naszej działalności”.

Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi około 8 milionów złotych, co oznacza, że niemal połowa kwoty pochodzi z publicznej kasy. Inwestycja ma na celu stworzenie zaawansowanego modelu syntezy mowy, który będzie w stanie wiernie odwzorować unikalne cechy głosu, w tym intonację, barwę i emocje.

Informacja o dotacji wywołała burzę w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników zadaje pytanie, czy publiczne pieniądze powinny trafiać do już prosperujących firm internetowych. Inni zwracają uwagę na potencjał technologii, która może zrewolucjonizować sposób tworzenia treści wideo.

„Kurde, aż ściska. Naukowcy nie mają na radioteleskop, a friz, którego firma nie ma żadnych kompetencji w danej dziedzinie, dostaje 4 mln na AI”

„Za 10 lat jedyną opcją na zrobienie czegokolwiek będzie bycie youtuberem/tiktokerem/flipperem. Mieszkania będziemy dostawać z loterii Friza”

„Będzie można gdzieś zobaczyć wyniki tego ‚rozwoju’? Czy po prostu powie że dodał dubbing ai od YouTube’a i 3mln do kieszeni?”

Czy inwestycja w AI okaże się strzałem w dziesiątkę? Czy może to kolejny kontrowersyjny projekt finansowany z publicznych środków? Fani i krytycy z zapartym tchem obserwują rozwój sytuacji.