W środę, 1 października, zmarł nagle Jacek Wójcik postać doskonale znana widzom popularnego programu TTV „Królowe życia”. Miał 57 lat. Smutną wiadomość o jego odejściu przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Dagmara Kaźmierska, z którą przez lata współtworzył kultowy już duet ekranowy.

Jacek Wójcik, znany fanom jako „Dżejk”, zdobył ogromną sympatię widzów swoją pogodą ducha, bezpretensjonalnością i charakterystycznym humorem. Wspólnie z Dagmarą Kaźmierską i Edytą „Edzią” Nowak-Nawarą tworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych ekip w historii programu. Jego obecność przed kamerą zawsze niosła autentyczność i ciepło, które sprawiały, że publiczność od razu darzyła go zaufaniem i sympatią.

Jak przekazały Edyta Nowak-Nawara i Laluna, również znane z „Królowych życia”, Wójcik w ostatnich tygodniach zmagał się z poważną chorobą. Mimo to wiadomość o jego odejściu była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, 4 października, w Kłodzku. Pożegnanie miało kameralny, pełen wzruszeń charakter. W drewnianej kaplicy przy ulicy Dusznickiej zgromadzili się jego najbliżsi, przyjaciele oraz liczni fani. W centrum kaplicy spoczęła biała urna otoczona kwiatami i zapalonymi świecami. Nad nią pojawiła się fotografia uśmiechniętego Jacka, takiego, jakiego zapamiętali wszyscy, którzy mieli okazję go poznać.