Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia 2025 roku. Wiadomość o śmierci artysty wstrząsnęła światem muzycznym i polskim show-biznesie. Wstępna sekcja zwłok wykazała, że nie było udziału osób trzecich, ani żadnych kłutych ran. Na ten moment nieznana jest przyczyna śmierci 66-letniego artysty. Chrześnica — Julia Biernacka postanowiła podzielić się poruszającym wyznaniem na temat śmierci ojca chrzestnego. Zamieściła w sieci wzruszający wpis.

Stanisław Sojka zmarł nagle w jednym z sopockich hoteli na chwilę przed występem podczas Top Sopot Festival 2025. Miał pojawić się o 20.55 na scenie, ale jednak los zadecydował inaczej. Artysta zmarł nagle i dożył 66. roku życia. Okazuje się, że był to cios dla jego chrześnicy, specjalistki od eventów — Julii Biernackiej. Kobieta bardzo przeżyła tę stratę: 

Po stracie taty zawsze miałam świadomość, że jest mój Ojciec Chrzestny ktoś, kto wspierał mnie rozmową, dobrym słowem i obecnością. Wujek zawsze powtarzał: „Julie in emergency call me”. Dobrze było mieć takie wsparcie. Nie zliczę koncertów, na których byłam czasem choćby tylko po to, by choć na chwilę Cię zobaczyć w twojej zajętości. Zawsze byłam dumna z tego, że tak wspaniały, utalentowany i dobry człowiek jest moim tatą chrzestnym — napisała Julia Biernacka w poście na Instagramie.

Julia Biernacka dodała także, że Stanisław Sojka zawsze czule się do niej zwracał i miała z nim bliską więź. Kobieta mogła zawsze liczyć na artystę w trudnych chwilach, a w życiu prywatnym był ciepłym i bardzo pomocnym człowiekiem. Jego śmierć złamała jej serce…

Ściskam całą rodzinę moją mamę chrzestną, żonę Ewę, synów — Kubę, Antka, Marcina i Janka i wszystkich bliskich. Nie mam słów, by opisać tę ogromną stratę… Dziękuję za wszystkie wspólne chwile i za to, że zawsze mówiłeś do mnie: „moja córa Jula”. Nasze ostatnie spotkanie to koncert w Jassmine 10.07.2025 roku i cieszę się na maksa, że mieliśmy cudną rozmowę w garderobie, gdzie powiedziałam ci, jak jestem z ciebie dumna… Żegnaj — napisała Julia Biernacka na Instagramie.

Stanisław Sojka, Julia Biernacka, fot. Instagram.

