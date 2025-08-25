Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia 2025 roku. Wiadomość o śmierci artysty wstrząsnęła światem muzycznym i polskim show-biznesie. Wstępna sekcja zwłok wykazała, że nie było udziału osób trzecich, ani żadnych kłutych ran. Na ten moment nieznana jest przyczyna śmierci 66-letniego artysty. Chrześnica — Julia Biernacka postanowiła podzielić się poruszającym wyznaniem na temat śmierci ojca chrzestnego. Zamieściła w sieci wzruszający wpis.

Stanisław Sojka zmarł nagle w jednym z sopockich hoteli na chwilę przed występem podczas Top Sopot Festival 2025. Miał pojawić się o 20.55 na scenie, ale jednak los zadecydował inaczej. Artysta zmarł nagle i dożył 66. roku życia. Okazuje się, że był to cios dla jego chrześnicy, specjalistki od eventów — Julii Biernackiej. Kobieta bardzo przeżyła tę stratę:

Po stracie taty zawsze miałam świadomość, że jest mój Ojciec Chrzestny ktoś, kto wspierał mnie rozmową, dobrym słowem i obecnością. Wujek zawsze powtarzał: „Julie in emergency call me”. Dobrze było mieć takie wsparcie. Nie zliczę koncertów, na których byłam czasem choćby tylko po to, by choć na chwilę Cię zobaczyć w twojej zajętości. Zawsze byłam dumna z tego, że tak wspaniały, utalentowany i dobry człowiek jest moim tatą chrzestnym — napisała Julia Biernacka w poście na Instagramie.

