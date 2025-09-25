Edyta Rynkowska zmarła 18 września 2025 roku. Żona znanego wokalisty — Ryszarda Rynkowskiego przez lata żyła w cieniu artysty. Kobieta miała jedynie 52 lata. Informacja o jej śmierci wstrząsnęła opinią publiczną. Teraz do sieci trafiły nowe informacje dotyczące samego pogrzebu. Bliskie osoby zmarłej zwróciły się do żałobników z poruszającą prośbą, która poruszyła serca fanów i sympatyków.

Adwokat Rynkowskiego o kulisach przesłuchania. Wspomniał też o stanie muzyka: „Jest rozbity tą sytuacją”

Edyta Rynkowska data i miejsce pogrzebu. Rodzina ma jedną wiadomość do żałobników

Jak udało nam się ustalić, ceremonia żałobna odbędzie się 27 września 2025 roku o godzinie 11.30 w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy. Później po Mszy Świętej odbędzie się ostatnie pożegnanie na cmentarzu parafialnym.

Rodzina zmarłej ukochanej żony Ryszarda Rynkowskiego ma szczególną prośbę do żałobników. Chodzi bowiem o to, aby osoby biorące udział w ceremonii nie kupowały kwiatów, a zamiast tego dały datki na szczytny cel:

Rodzina prosi zamiast kwiatów o datek na Fundację Dary Losu w Brodnicy — czytamy na nekrologu zamieszczonym w serwisie nekrolog.eklepsydra.pl.

Dlaczego Ryszard Rynkowski wciąż nie został przesłuchany? Prokuratura ujawnia szczegóły