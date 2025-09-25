Znamy datę i miejsce pogrzebu Edyty Rynkowskiej. Rodzina ma prośbę do żałobników
Ich słowa chwytają za serce...
Edyta Rynkowska zmarła 18 września 2025 roku. Żona znanego wokalisty — Ryszarda Rynkowskiego przez lata żyła w cieniu artysty. Kobieta miała jedynie 52 lata. Informacja o jej śmierci wstrząsnęła opinią publiczną. Teraz do sieci trafiły nowe informacje dotyczące samego pogrzebu. Bliskie osoby zmarłej zwróciły się do żałobników z poruszającą prośbą, która poruszyła serca fanów i sympatyków.
Adwokat Rynkowskiego o kulisach przesłuchania. Wspomniał też o stanie muzyka: „Jest rozbity tą sytuacją”
Edyta Rynkowska data i miejsce pogrzebu. Rodzina ma jedną wiadomość do żałobników
Jak udało nam się ustalić, ceremonia żałobna odbędzie się 27 września 2025 roku o godzinie 11.30 w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy. Później po Mszy Świętej odbędzie się ostatnie pożegnanie na cmentarzu parafialnym.
Rodzina zmarłej ukochanej żony Ryszarda Rynkowskiego ma szczególną prośbę do żałobników. Chodzi bowiem o to, aby osoby biorące udział w ceremonii nie kupowały kwiatów, a zamiast tego dały datki na szczytny cel:
Rodzina prosi zamiast kwiatów o datek na Fundację Dary Losu w Brodnicy — czytamy na nekrologu zamieszczonym w serwisie nekrolog.eklepsydra.pl.
Dlaczego Ryszard Rynkowski wciąż nie został przesłuchany? Prokuratura ujawnia szczegóły
Paparazzi przyłapało Ryszarda Rynkowskiego. Aż trudno uwierzyć, jak teraz wygląda! (FOTO)
Edyta Rynkowska nie żyje. Znamy przyczynę śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego
Informacja o śmierci Edyty Rynkowskiej trafiła do mediów 18 września 2025 roku. Jak ustalił tabloid „Super Express” — kobieta zmarła z powodu przyczyn naturalnych. Rzeczniczka policji w rozmowie z gazetą ujawniła bezpośrednią przyczynę śmierci:
Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku — powiadomiła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.