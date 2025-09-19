Kayah przechodzi bardzo trudny okres w swoim życiu. Najpierw pożegnała ukochanego pupila, później ojca, a na końcu pochowała matkę. Piosenkarka w związku z tym zamieściła w sieci przejmujący wpis, w którym poinformowała o bolesnych stratach. Ostatnio zdecydowała się opublikować nagranie z pogrzebu. Wideo wrzuciła na Instagrama, a przejmujący widok aż łamie serce na pół!

Kayah w żałobie. Niedawno pożegnała tatę, a teraz mama. Ten wpis łamie serce!

Kayah pożegnała zmarłą matkę. Wrzuciła przejmujące nagranie do sieci

Kayah opublikowała w mediach społecznościowych smutne nagranie. Widać na nim czarno-białe zdjęcie ukochanej mamy wokalistki. Oprócz tego użyta do wideo muzyka dodaje całości bardzo wzruszającego charakteru. Artystka chciała w ten sposób oddać hołd swojej ukochanej mamusi:

Pamięci Krysi. Dom pogrzebowy Służew — dziękuję za wszystko — napisała poruszona Kayah. 

„Namawiałabym do pracy nad sobą!”. Tak Viki Gabor odpowiedziała na przytyk Kayah!

Czwarty dzień pełen legend sceny w Sopocie. Natalia Przybysz, Kayah, Grzegorz Turnau, Natalia Szroeder…

Fani artystki, ale także jej przyjaciele byli bardzo poruszeni smutnym nagraniem. Wsparli Kayah w komentarzach i życzyli jej dużo siły w trudnym czasie żałoby. Nie zabrakło ciepłych słów otuchy. Internauci zapewnili też, że będą się modlić za jej zmarłą matkę:

  • Znam to uczucie. Ci, co od nas odchodzą, to jedynie chwilowe rozstanie a kiedyś się spotkamy ponownie,
  • Szczere kondolencje, 
  • Kayah ściskam cię wirtualnie. Modlę się za duszę twojej pięknej mamy, 
  • Wyrazy współczucia Kasiu. Twoja mama była wspaniałym człowiekiem. Ty też jesteś — pisali internauci. 
Krystyna Szczot, fot. Instagram.

Krystyna Szczot, fot. Instagram.

Kayah, fot. AKPA.

Kayah, fot. AKPA.

Kayah, fot. AKPA.

Kayah, fot. AKPA.

pasekkozak