Kayah pokazała nagranie z pogrzebu matki. Ten widok rozdziera serce!
Piosenkarka zamieściła w sieci przejmujące video...
Kayah przechodzi bardzo trudny okres w swoim życiu. Najpierw pożegnała ukochanego pupila, później ojca, a na końcu pochowała matkę. Piosenkarka w związku z tym zamieściła w sieci przejmujący wpis, w którym poinformowała o bolesnych stratach. Ostatnio zdecydowała się opublikować nagranie z pogrzebu. Wideo wrzuciła na Instagrama, a przejmujący widok aż łamie serce na pół!
Kayah w żałobie. Niedawno pożegnała tatę, a teraz mama. Ten wpis łamie serce!
Kayah pożegnała zmarłą matkę. Wrzuciła przejmujące nagranie do sieci
Kayah opublikowała w mediach społecznościowych smutne nagranie. Widać na nim czarno-białe zdjęcie ukochanej mamy wokalistki. Oprócz tego użyta do wideo muzyka dodaje całości bardzo wzruszającego charakteru. Artystka chciała w ten sposób oddać hołd swojej ukochanej mamusi:
Pamięci Krysi. Dom pogrzebowy Służew — dziękuję za wszystko — napisała poruszona Kayah.
„Namawiałabym do pracy nad sobą!”. Tak Viki Gabor odpowiedziała na przytyk Kayah!
Czwarty dzień pełen legend sceny w Sopocie. Natalia Przybysz, Kayah, Grzegorz Turnau, Natalia Szroeder…
Fani artystki, ale także jej przyjaciele byli bardzo poruszeni smutnym nagraniem. Wsparli Kayah w komentarzach i życzyli jej dużo siły w trudnym czasie żałoby. Nie zabrakło ciepłych słów otuchy. Internauci zapewnili też, że będą się modlić za jej zmarłą matkę:
- Znam to uczucie. Ci, co od nas odchodzą, to jedynie chwilowe rozstanie a kiedyś się spotkamy ponownie,
- Szczere kondolencje,
- Kayah ściskam cię wirtualnie. Modlę się za duszę twojej pięknej mamy,
- Wyrazy współczucia Kasiu. Twoja mama była wspaniałym człowiekiem. Ty też jesteś — pisali internauci.