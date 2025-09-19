Kayah przechodzi bardzo trudny okres w swoim życiu. Najpierw pożegnała ukochanego pupila, później ojca, a na końcu pochowała matkę. Piosenkarka w związku z tym zamieściła w sieci przejmujący wpis, w którym poinformowała o bolesnych stratach. Ostatnio zdecydowała się opublikować nagranie z pogrzebu. Wideo wrzuciła na Instagrama, a przejmujący widok aż łamie serce na pół!

Kayah w żałobie. Niedawno pożegnała tatę, a teraz mama. Ten wpis łamie serce!

Kayah pożegnała zmarłą matkę. Wrzuciła przejmujące nagranie do sieci

Kayah opublikowała w mediach społecznościowych smutne nagranie. Widać na nim czarno-białe zdjęcie ukochanej mamy wokalistki. Oprócz tego użyta do wideo muzyka dodaje całości bardzo wzruszającego charakteru. Artystka chciała w ten sposób oddać hołd swojej ukochanej mamusi:

Pamięci Krysi. Dom pogrzebowy Służew — dziękuję za wszystko — napisała poruszona Kayah.

