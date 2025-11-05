times-dark
Kozaczek
Tak dziś wygląda Klaudia Stec z „Warsaw Shore”. Po dawnej imprezowiczce nie ma ani śladu! (FOTO)

Udana metamorfoza?

Klaudia Stec Metamorfozy Gwiazd Warsaw Shore
/ 05.11.2025 /
KJ
Zrzut ekranu 2025-11-04 130812 źródło YouTube/MTV Polska

9

Metamorfoza Klaudii Stec z "Warsaw Shore"

Warto wspomnieć, że pierwsza edycja programu „Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy” miała swój debiut w 2013 roku na antenie MTV Polska. W tym roku produkcja jednak poinformowała o zakończeniu formatu. Na przestrzeni lat stacji udało się wylansować grupę celebrytów, którzy dziś doskonale są znani w show-biznesie i mogą monetyzować swoją rozpoznawalność poza ekipą. Mowa tu m.in. o Ewelonie, Stiflerze, Wojtku Goli czy Elizie i Trybsonie.

 

Wśród uczestniczek programu „Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy” znalazła się również Klaudia Stec. To właśnie udział w kontrowersyjnym reality show zapewnił jej popularność. Klaudia Stec to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu, która przez lata zdążyła zaskarbić sobie zarówno fanów, jak i kontrowersje.

źródło YouTube/MTV Polska

9

Metamorfoza Klaudii Stec z "Warsaw Shore"

Klaudia swoją przygodę z programem rozpoczęła w trzecim sezonie w 2015 roku, a ostatecznie pożegnała się z imprezowaniem przed kamerami cztery lata później. Do ekipy dołączyła, mając zaledwie 19 lat. Przed wejściem do show zapowiadała się jako „skandalistka z ostrym temperamentem”. Mówiła także o sobie, że ma wyrazisty charakter, kocha tańczyć (także na rurze) i, że żaden mężczyzna jej się nie oprze. W 2017 roku Klaudia zdecydowała się opuścić imprezowe show. W wywiadzie dla portalu „Nasze Miasto Warszawa” wyznała, że odeszła, ponieważ się zakochała i nie wyobraża sobie rozłąki, będąc w stałym związku.

źródło YouTube/MTV Polska

9

Metamorfoza Klaudii Stec z "Warsaw Shore"

Obecnie Klaudia prowadzi spokojniejsze życie, a w przeciwieństwie do niektórych uczestników programu nie angażuje się w kolejne kontrowersyjne projekty, ani nie pcha się do show-biznesu. Na ten moment na swoim Instagramie zgromadziła niemal 95 tys. obserwatorów. I choć nie udziela się już tak aktywnie w mediach, to nie można wykluczyć, że jeszcze kiedyś przypomni o sobie szerszej publiczności.

źródło Instagram/klaudiaws11

9

Metamorfoza Klaudii Stec z "Warsaw Shore"

Nie da się ukryć, że praktycznie wszyscy uczestnicy „Warsaw Shore”, a w szczególności panie przeszły imponujące metamorfozy. Większość z nich poddała się również zabiegom medycyny estetycznej, które naprawdę odmieniły ich wizerunek, a gdy porówna się je z przeszłości, to czasem ciężko uwierzyć, że to te same osoby. Wielką zmianą po latach zaskakuje m.in. wspomniana Klaudia Stec.

 

Co prawda, Klaudia wciąż pozostała blondynką, jednak ewidentnie widać, że zmieniła styl ubioru czy makijażu, który wpasowuje się w aktualne trendy. Zauważalne są również zmiany związane z zabiegami upiększającymi w tym m.in. pełniejsze usta czy bardziej uwydatniona żuchwa. Widać, że celebrytka nie boi się odważnych zmian i eksperymentowania z wizerunkiem.

źródło Instagram/klaudiaws11

9

Metamorfoza Klaudii Stec z "Warsaw Shore"

Tylko spójrzcie, jak dziś wygląda.

źródło Instagram/klaudiaws11

9

Metamorfoza Klaudii Stec z "Warsaw Shore"
źródło Instagram/klaudiaws11

9

Metamorfoza Klaudii Stec z "Warsaw Shore"
źródło Instagram/klaudiaws11

9

Metamorfoza Klaudii Stec z "Warsaw Shore"
źródło Instagram/klaudiaws11

9

Metamorfoza Klaudii Stec z "Warsaw Shore"
  Więcej galerii
Ememem | 5 listopada 2025 Odpowiedz

wypełnione i pociachane monstrum

Oo | 5 listopada 2025 Odpowiedz

Jak to nie ma śladu ?? Ślad jest i zawsze pozostanie

