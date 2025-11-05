Tak dziś wygląda Klaudia Stec z „Warsaw Shore”. Po dawnej imprezowiczce nie ma ani śladu! (FOTO)

Metamorfoza Klaudii Stec z "Warsaw Shore"

Warto wspomnieć, że pierwsza edycja programu „Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy” miała swój debiut w 2013 roku na antenie MTV Polska. W tym roku produkcja jednak poinformowała o zakończeniu formatu. Na przestrzeni lat stacji udało się wylansować grupę celebrytów, którzy dziś doskonale są znani w show-biznesie i mogą monetyzować swoją rozpoznawalność poza ekipą. Mowa tu m.in. o Ewelonie, Stiflerze, Wojtku Goli czy Elizie i Trybsonie.

Wśród uczestniczek programu „Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy” znalazła się również Klaudia Stec. To właśnie udział w kontrowersyjnym reality show zapewnił jej popularność. Klaudia Stec to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu, która przez lata zdążyła zaskarbić sobie zarówno fanów, jak i kontrowersje.