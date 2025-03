Tak zaczęła się ich historia miłosna. Artur Szpilka wyrwał ją z toksycznego związku (FOTO)

Historia miłosna Artura Szpilki i Kamili Wybrańczyk

Kamila wyznała również, że jej poprzednia relacja nie była tylko oparta na kłótniach czy przemocy, ale nawet grożono jej nożem.

Zamknął mnie w pokoju, przyłożył mi nóż do gardła i powiedział, że mnie nie wypuści. Artur przyjechał z Krzysiem Głowackim (…) ja wykorzystałam sytuację i uciekłam, bo tak to nie wiem, co by się stało – mówiła w wywiadzie u Żurnalisty.