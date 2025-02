Tancerze „Tańca z Gwiazdami” ROZGRZALI parkiet w Ciechocinku! Takiej IMPREZY sanatorium jeszcze nie widziało (FOTO)

Tancerze "TzG" zaszaleli w Ciechocinku

Impreza pod hasłem „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami- POTAŃCÓWKA była okazją dla kuracjuszy, by pod okiem profesjonalistów nauczyć się kroków, które sprawdzą się na każdej imprezie, a na sanatoryjnych fajfach zwłaszcza! Wydarzenie poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna oraz Maciej Jędruch, a o kulisach programu opowiadał juror show Tomasz Wygoda.