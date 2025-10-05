Niedzielny odcinek „Tańca z gwiazdami” zapowiadał się jak prawdziwe muzyczno-taneczne święto. Uczestnicy tańczą do największych przebojów Beaty Kozidrak, a sama wokalistka zasiadła w jury programu. Artystka zastąpiła Ewę Kasprzyk, która od lat zasiada w jury.

Pierwszy tak kontrowersyjny występ w historii „Tańca z Gwiazdami”

Choć od pierwszego tańca emocje sięgały zenitu, to tak kontrowersyjnej sytuacji nikt się nie spodziewał. Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko słyną w tanecznym show z przepięknych i wzruszających występów. Tym razem jednak nie tylko nie zachwycili jurorów, ale i wywołali niezłe zamieszanie.

Podczas wykonywania tańca współczesnego Wiktoria i Kamil użyli jako rekwizytu lalki, która przypominała niemowlaka. Zdaniem jurorów rekwizyt bardzo ich poruszył i to nie w dobrym tego słowa znaczeniu. Najpierw Tomasz Wygoda przyznał delikatnie, że niepotrzebnie zostało użyte dziecko w całej choreografii.

Później zabrała głos Iwona Pavlović, która była bardzo zniesmaczona występem i użyciem lalki jako rekwizytu w poruszającym tańcu. Podczas swojej wypowiedzi na wizji przyznała, że jest w takich emocjach, że po raz pierwszy w historii „Tańca z Gwiazdami”, nie wie czy chce oceniać ten występ. Ostatecznie mimo negatywnych słów od jury, para otrzymała wysokie noty, a Iwona Pavlović przyznała aktorce i tancerzowi 9 punktów.

Fani programu również mają podzielone zdanie. W komentarzach po występie Kamila i Wiktorii pojawiło się wiele pozytywnych opinii, ale niektóre z nich także popierały opinię jurorów.