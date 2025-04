To ich połączył płomienny ROMANS na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”! Foremniak, Mroczek…

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel to chyba jedna z najgorętszych par, która narodziła się programie „Taniec z Gwiazdami”. Para, choć nie jest już razem, do dziś jest o nich głośno. Cichopek i Hakiel poznali się na planie 2. edycji tanecznego show, gdzie dotarli do samego finału i zgarnęli kryształową kulę.

20 września 2008 roku para stanęła na ślubnym kobiercu i od tamtej pory byli ciągle na pierwszych stronach gazet czy portali. Warto dodać, że para doczekała się także dwójki dzieci: Adama i Heleny.

Niestety ich wielka przygoda miłosna zakończyła się po 17 latach małżeństwa rozwodem w 2022 roku. Fani gwiazdorskiej pary nie mogli w to uwierzyć, bo przez lata kreowali wizerunek idealnej rodziny. Obecnie Katarzyna Cichopek związana jest z Maciejem Kurzajewskim, a Marcin Hakiel z Dominiką Serowską, z którą doczekał się niedawno syna o imieniu Romeo.