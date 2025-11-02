To on miał być prawdziwą miłością Anny Jantar! Prawda wyszła na jaw dopiero po latach

Nie mąż, a on miał być prawdziwą miłością Anny Jantar

Andrzej Witko, który jest autorem biografii piosenkarki, przekazał, że w czasie katastrofy Anna Jantar trzymała w zaciśniętej dłoni mały różaniec. Co więcej, piosenkarka w chwili śmierci miał również przy sobie list od męża, którego fragment brzmiał:

„Kocham Cię całym sercem i możesz liczyć na mnie w każdej sytuacji, a czy Ty odczytasz moją spowiedź jako słabość, czy też jako miłość, której trzeba pomóc, to zależy tylko od Ciebie. Szczęście nasze, Anusiu, zależy tylko od nas samych. By jednak to było możliwe, musimy tego chcieć obydwoje. Całuję Cię mocno, Twój Jarek. PS. List taki do Ciebie jest jedynym i ostatnim. Gdybym musiał go pisać po raz wtóry, będziesz musiała chyba dokończyć go sama”