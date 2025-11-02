times-dark
Kozaczek
To on miał być prawdziwą miłością Anny Jantar! Prawda wyszła na jaw dopiero po latach

Od śmierci artystki mija niemal 45 lat!

Anna Jantar Jarosław Kukulski Natalia Kukulska Wojciech Morawski
/ 02.11.2025 /
jantar1

Nie mąż, a on miał być prawdziwą miłością Anny Jantar

Anna Jantar to polska piosenkarka, która uchodziła za ikonę muzyki pop polskiej estrady. W latach 70. XX była zaliczana do grona najpopularniejszych artystek muzycznych. Niestety jej karierę przerwał niespodziewany wypadek.

 

 

Wokalistka zginęła w katastrofie samolotu lecącego z Nowego Jorku na lotnisko Okęcie, co miało miejsce 14 marca 1980 roku. W chwili śmierci piosenkarka miała zaledwie 29 lat. W katastrofie łącznie zginęło 88 osób. Na powrót Jantar ze Stanów Zjednoczonych czekała na lotnisku wówczas 4-letnia córka Natalia Kukulska wraz z babcią, ojcem i menedżerem. Niestety nikt nie spodziewał się takiego finału.

upior30

Nie mąż, a on miał być prawdziwą miłością Anny Jantar

Andrzej Witko, który jest autorem biografii piosenkarki, przekazał, że w czasie katastrofy Anna Jantar trzymała w zaciśniętej dłoni mały różaniec. Co więcej, piosenkarka w chwili śmierci miał również przy sobie list od męża, którego fragment brzmiał:

 

„Kocham Cię całym sercem i możesz liczyć na mnie w każdej sytuacji, a czy Ty odczytasz moją spowiedź jako słabość, czy też jako miłość, której trzeba pomóc, to zależy tylko od Ciebie. Szczęście nasze, Anusiu, zależy tylko od nas samych. By jednak to było możliwe, musimy tego chcieć obydwoje. Całuję Cię mocno, Twój Jarek. PS. List taki do Ciebie jest jedynym i ostatnim. Gdybym musiał go pisać po raz wtóry, będziesz musiała chyba dokończyć go sama”

jantar2 (1)

Nie mąż, a on miał być prawdziwą miłością Anny Jantar

Co ciekawe, po wielu latach od śmierci piosenkarki wyszło na jaw, że to nie mąż, a właśnie inny mężczyzna miał być wielką miłością Anny Jantar. To właśnie z nim miała razem spędzić ostatnie chwile. Serce piosenkarki zdobył wówczas Wojciech Morawski, perkusista zespołu „Perfect”.

 

„Natalia powiedziała, że jej matka była nieszczęśliwa i bardzo zagubiona. Oddaliła się od męża i nie wyobrażała już sobie dalszego wspólnego życia. Jednak zawsze najważniejsza była dla niej córka. Dlatego decyzja o rozwodzie była dla niej taka trudna. Przyznała także, że i ona nie była święta. W jej życiu pojawił się mężczyzna, który stał się dla niej bardzo ważny” – mówił kiedyś znajomy Natalii Kukulskiej w rozmowie z „Faktem”.

forum-0775225754

Nie mąż, a on miał być prawdziwą miłością Anny Jantar

Warto wspomnieć, że Anna Jantar i Wojciech Morawski poznali się na początku 1979 roku podczas pierwszego pobytu „Perfectu” w Stanach Zjednoczonych. Artystka miała być zrozpaczona z powodu zdrad męża, dlatego miała rzekomo wdać się w romans z muzykiem. Dopiero po latach Wojciech Morawski przyznał, że kochał Annę Jantar, mówiąc: „Tak. Jak każdy. Miłość jest względna. Nie wiadomo, co znaczy”.

 

„Wojtek Morawski jest niezwykle inteligentny i wrażliwy. Już w latach 70. w czasach głębokiej komuny interesował się buddyzmem oraz filozofią wschodu. Ma szerokie horyzonty intelektualne i tym właśnie zafascynował Annę. Ona pochodziła z tradycyjnego domu i nigdy wcześniej takiego oryginała nie znała” – zdradziła przyjaciółka rodziny Kukulskich w rozmowie ze „Światem gwiazd”.

krew107

Nie mąż, a on miał być prawdziwą miłością Anny Jantar

Mąż Anny Jantar twierdził wówczas, że nic mu nie było wiadomo, żeby jego żona odwzajemniała uczucia Morawskiego.

 

„To Morawski próbował do niej startować. Ja nic nie wiem o tym, żeby Ania odwzajemniała jego uczucia” – mówił Jarosław Kukulski dla „Świata Gwiazd”.

1

Nie mąż, a on miał być prawdziwą miłością Anny Jantar

Po śmierci artystki Morawski uzależnił się od alkoholu, ale udało mu się z tego wyjść.

 

 

„Byli w Stanach razem, Anna wyszła od niego, pojechała na lotnisko, a gdy następnego dnia Wojtek włączył radio, usłyszał, że zginęła. Załamał się i zaczął pić” – mówił informator „Świata Gwiazd”.

 

 

Muzyk zrezygnował też z gry w zespole i zaczął uczyć gry na perkusji w domu kultury. W końcu całkiem zrezygnował z kariery i razem z żoną założył fundację „Dzieci ulicy”. Obecnie Wojciech Morawski boryka się problemami zdrowotnymi i rzekomo przebywa w DPS w Sulejówku.

