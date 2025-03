Ten duet do dziś wszyscy na tyle podziwiają, że w kwietniu tego roku na bloku przy ul. Reymonta 21 w Warszawie odsłonięto mural upamiętniający ich małżeństwo.

Dla mnie te wspomnienia zawsze były żywe. Mieszkałam tu jako dziecko, to tu stawiałam pierwsze kroki, moje pierwsze spacery, pierwsze wycieczki. Każdą ścieżkę mam tu wydeptaną, do szkoły, do sklepu, na podwórko. Wiele się tu nie zmieniło. To było małe mieszkanie, w którym dużo się działo. To tutaj powstawały największe przeboje mojej mamy, które pisał dla mojej mamy tata. To tutaj w pracowni było małe pianino, a rodzice spotykali się z autorami tekstów – mówiła podczas odsłonięcia muralu Natalia Kukulska.