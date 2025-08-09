Weronika Rosati zachwyca w drodze do studia „DDTVN”! Stylizacja aktorki to kwintesencja miejskiej elegancji
Postawiła na klasyczne kolory i nieoczywiste połączenia stylu.
Weronika Rosati po raz kolejny udowodniła, że ma doskonałe wyczucie stylu, łącząc elegancję z luzem w codziennym wydaniu. Aktorka została sfotografowana w drodze do studia „Dzień Dobry TVN”.
Rosati postawiła na długą, zwiewną sukienkę w odcieniu złamanej bieli, zdobioną subtelnym, roślinnym wzorem. Delikatny materiał nadał całości lekkości.
Na wierzch narzuciła oversize’ową kurtkę z brązowego zamszu, która dodała stylizacji modowego charakteru i wpisuje się w aktualne trendy retro.
Do tego dobrała beżowe, zamszowe botki na obcasie, które świetnie współgrały kolorystycznie z kurtką, oraz kremową torebkę na złotym łańcuszku, wprowadzającą odrobinę luksusu do casualowego looku.
Całość uzupełniły czarne okulary przeciwsłoneczne o kocim kształcie.
