times-dark
Kozaczek
Polscy celebryci Programy TV

Weronika Rosati zachwyca w drodze do studia „DDTVN”! Stylizacja aktorki to kwintesencja miejskiej elegancji

Postawiła na klasyczne kolory i nieoczywiste połączenia stylu.

Dzień Dobry Tvn Weronika Rosati
/ 09.08.2025 /
Aurora
Weronika Rosati-min źródło AKPA

1 / 9

Weronika Rosati

Weronika Rosati po raz kolejny udowodniła, że ma doskonałe wyczucie stylu, łącząc elegancję z luzem w codziennym wydaniu. Aktorka została sfotografowana w drodze do studia „Dzień Dobry TVN”.

Weronika Rosati-min źródło AKPA

2 / 9

Weronika Rosati

Rosati postawiła na długą, zwiewną sukienkę w odcieniu złamanej bieli, zdobioną subtelnym, roślinnym wzorem. Delikatny materiał nadał całości lekkości.

Weronika Rosati źródło AKPA

3 / 9

Weronika Rosati

Na wierzch narzuciła oversize’ową kurtkę z brązowego zamszu, która dodała stylizacji modowego charakteru i wpisuje się w aktualne trendy retro.

Weronika Rosati źródło AKPA

4 / 9

Weronika Rosati

Do tego dobrała beżowe, zamszowe botki na obcasie, które świetnie współgrały kolorystycznie z kurtką, oraz kremową torebkę na złotym łańcuszku, wprowadzającą odrobinę luksusu do casualowego looku.

Weronika Rosati źródło AKPA

5 / 9

Weronika Rosati

Całość uzupełniły czarne okulary przeciwsłoneczne o kocim kształcie.

Weronika Rosati źródło AKPA

6 / 9

Weronika Rosati
Weronika Rosati źródło AKPA

7 / 9

Weronika Rosati
Weronika Rosati źródło AKPA

8 / 9

Weronika Rosati
Weronika Rosati źródło AKPA

9 / 9

Weronika Rosati
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECANE DLA CIEBIE
Doda już w 2008 roku pokazała, gdzie miała facetów… Ta bluzka to hit!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Stylizacje Gwiazd
Doda już w 2008 roku pokazała, gdzie miała facetów… Ta bluzka to hit!
Przejrzeliśmy również jej inne zabawne koszulki!
Karolina Pisarek zalała się łzami przed kamerami. Wspomniała o mamie
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Karolina Pisarek
Karolina Pisarek zalała się łzami przed kamerami. Wspomniała o mamie
Gwiazda „Top Model” wróciła pamięcią do początku swojej kariery.
Blanka Lipińska pokazuje twarz bez filtrów i ostrzega fanów: „Ozempic pali tłuszcz trzewny i mięśnie”
Ciało Polscy celebryci
Blanka Lipińska
Blanka Lipińska pokazuje twarz bez filtrów i ostrzega fanów: „Ozempic pali tłuszcz trzewny i mięśnie”
Celebrytka często opowiada o skutkach ubocznych leku.
Jak kiedyś wyglądała Julia Von Stein? Przeszła lifting i dziś jest nie do poznania
Polscy celebryci Uroda
Julia Von Stein
Jak kiedyś wyglądała Julia Von Stein? Przeszła lifting i dziś jest nie do poznania
Julia Von Stein jako nastolatka. Zobaczcie zdjęcia!
Anna Kalczyńska wściekła na plażowiczów: „Wkurzają mnie, jak mało co!”
Aktualności Polscy celebryci
Anna Kalczyńska Wakacje Gwiazd
Anna Kalczyńska wściekła na plażowiczów: „Wkurzają mnie, jak mało co!”
Dziennikarka nie gryzła się w język! Zobaczcie, co napisała na swoim profilu na Instagramie.
Krzysztof Gojdź z nową twarzą maszeruje po wyjściu z kliniki. Miał w dłoni torebkę za kilkaset tys. zł!
Aktualności Polscy celebryci
Krzysztof Gojdź Lifting
Krzysztof Gojdź z nową twarzą maszeruje po wyjściu z kliniki. Miał w dłoni torebkę za kilkaset tys. zł!
Ależ się wystroił!
Akop Szostak pakuje walizki! Wyprowadza się z Warszawy
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Akop Szostak Michalina Zagórska
Akop Szostak pakuje walizki! Wyprowadza się z Warszawy
Para planuje duże zmiany w swoim życiu, a ich decyzja już wzbudza emocje wśród fanów.
Kinga Rusin zachorowała na egzotycznej wyprawie. „Odcięło mi prąd!”
Aktualności Polscy celebryci
Kinga Rusin Wakacje Gwiazd
Kinga Rusin zachorowała na egzotycznej wyprawie. „Odcięło mi prąd!”
Dziennikarka zdradziła przerażające kulisy!
Uczestniczka „Sanatorium miłości 7” jest zaręczona! Zakochała się po programie
Aktualności Newsy Programy TV
Love Stories Sanatorium Miłości
Uczestniczka „Sanatorium miłości 7” jest zaręczona! Zakochała się po programie
Jej związek rozwija się w ekspresowym tempie.
Ola Kot wspomina trudny wywiad z Dodą. „To był koszmar!”
Aktualności Polscy celebryci
Doda Ola Kot
Ola Kot wspomina trudny wywiad z Dodą. „To był koszmar!”
Dziennikarka przez lata miała traumę...
Agata Młynarska wylądowała w szpitalu. „Jelita odmówiły posłuszeństwa”
Aktualności Polscy celebryci
Agata Młynarska Choroby Gwiazd
Agata Młynarska wylądowała w szpitalu. „Jelita odmówiły posłuszeństwa”
Dziennikarka opowiedziała o szczegółach fanom!
Baron przerwał milczenie o życiu z Sandrą Kubicką. Padły zaskakujące słowa
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Aleksander Milwiw-baron Sandra Kubicka
Baron przerwał milczenie o życiu z Sandrą Kubicką. Padły zaskakujące słowa
Mąż Sandry Kubickiej zdradził, jak naprawdę wygląda ich codzienność z małym synkiem.
Premiera „Profilerka Jastrë”. Stylowa Lamparska, napakowany Banasiuk…
Aktualności Polscy celebryci
Magdalena Lamparska Mateusz Banasiuk
Premiera „Profilerka Jastrë”. Stylowa Lamparska, napakowany Banasiuk…
Byli też: Michał Czernecki, Wiktoria Gorodeckaja, Ewa Telega...
Premiera filmu „13 dni do wakacji”. Przystojny syn Szelągowskiej czaruje z tajemniczą blondynką!
Aktualności Polscy celebryci
Antoni Sztaba Stylizacje Gwiazd
Premiera filmu „13 dni do wakacji”. Przystojny syn Szelągowskiej czaruje z tajemniczą blondynką!
Ależ bosko się wystroili! ZDJĘCIA
Barbara Bursztynowicz popłakała się na wizji! „Jestem w żałobie, którą muszę przeżyć”
Aktualności Polscy celebryci
Barbara Bursztynowicz Klan
Barbara Bursztynowicz popłakała się na wizji! „Jestem w żałobie, którą muszę przeżyć”
Wspomniała o odejściu z "Klanu"...
Tomasz Karolak postawił produkcji „TzG” wiele wymagań! Na udziale zarobi rekordową sumę
Polscy celebryci Programy TV
Taniec Z Gwiazdami Tomasz Karolak
Tomasz Karolak postawił produkcji „TzG” wiele wymagań! Na udziale zarobi rekordową sumę
Aktor wielokrotnie odmawiał udziału w tanecznym show.
 