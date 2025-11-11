W takim stroju Wellman poprowadziła „DDTVN”. Co za nogi! Metamorfoza roku
Dorota Wellman i Marcin Prokop poprowadzili specjalne wydanie „Dzień dobry TVN”. Para prowadzących na tę okazję wybrała bardzo eleganckie stylizacje. Jednak uwagę przyciągnął strój Doroty Wellman. Dziennikarka zdecydowała się na skórzane spodnie o bardzo modnym kroju. Ten model wydłuża optycznie nogi i sprawie, że nasza sylwetka wygląda na lżejszą i zdecydowanie smuklejszą. To był modowy strzał w dziesiątkę!
Dorota Wellman zadała szyku w „DDTVN”
Dorota Wellman lubi bawić się modą. Dziennikarka o mocno kobiecych kształtach chętnie eksperymentuje ze swoją garderobą. Udowodniła to podczas specjalnego wydania „Dzień dobry TVN” z okazji Dnia Niepodległości. Tego dnia miała na sobie skórzane spodnie o kroju flare, które świetnie wyglądały z rozcięciami ku dołowi nogawki.
Dziennikarka w takim wydaniu prezentowało się stylowo i bardzo nowocześnie. Do całości dobrała czarne futerko oraz mocne, wyraziste sztyblety. Całość prezentowała się modnie i była idealnym dopełnieniem do stylizacji Marcina Prokopa.
Marcin Prokop od lat jest wierny męskiej klasyce. Ależ on ma styl!
Marcin Prokop z kolei jak zwykle postawił na sprawdzoną męską elegancję. Dziennikarz w wielu wywiadach wspominał, że ubrania często szyje u krawca, żeby były dobrze dopasowane do jego wzrostu i sylwetki. Nie lubi modowych szaleństw. Zamiast tego świetnie odnajduje się w elegancji i klasyce.
Tym razem postawił na granatowy płaszcz do kolan. Dobrał do niego idealnie śnieżnobiałą koszulę oraz spodnie w drobne paski. Całość dopełnił ciemnobrązowymi sznurowanymi butami, które były kropką nad i całej stylizacji.
Internauci zachwyceni Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem
Po wystąpieniu Doroty Wellman i Marcina Prokopa w „Dzień dobry TVN” pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci gratulowali im wspaniałego wydania śniadaniówki i podkreślali, że ich zdaniem są najlepszą parą prowadzących. padło wiele pozytywnych słów:
- Moi ulubieni wszystkiego najlepszego w dniu imienin Marcinie. Zdrówka!
- Uwielbiam was. Jesteście wspaniali. Tak trzymać, oby tak dalej.
- Co za wspaniałe wydanie „DDTVN” z okazji Dnia Niepodległości. Uwielbiam was oglądać. Jesteście super i oby tak dalej — pisali fani w komentarzach.