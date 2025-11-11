Dorota Wellman i Marcin Prokop poprowadzili specjalne wydanie „Dzień dobry TVN”. Para prowadzących na tę okazję wybrała bardzo eleganckie stylizacje. Jednak uwagę przyciągnął strój Doroty Wellman. Dziennikarka zdecydowała się na skórzane spodnie o bardzo modnym kroju. Ten model wydłuża optycznie nogi i sprawie, że nasza sylwetka wygląda na lżejszą i zdecydowanie smuklejszą. To był modowy strzał w dziesiątkę!

Dorota Wellman zadała szyku w „DDTVN”

Dorota Wellman lubi bawić się modą. Dziennikarka o mocno kobiecych kształtach chętnie eksperymentuje ze swoją garderobą. Udowodniła to podczas specjalnego wydania „Dzień dobry TVN” z okazji Dnia Niepodległości. Tego dnia miała na sobie skórzane spodnie o kroju flare, które świetnie wyglądały z rozcięciami ku dołowi nogawki.

Dziennikarka w takim wydaniu prezentowało się stylowo i bardzo nowocześnie. Do całości dobrała czarne futerko oraz mocne, wyraziste sztyblety. Całość prezentowała się modnie i była idealnym dopełnieniem do stylizacji Marcina Prokopa.

