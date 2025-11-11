Nawigacja

Dorota Wellman, Marcin Prokop, fot. Instagram Dorota Wellman, Marcin Prokop, fot. Instagram
Autor Maciej Lechociński

Dorota Wellman i Marcin Prokop poprowadzili specjalne wydanie „Dzień dobry TVN”. Para prowadzących na tę okazję wybrała bardzo eleganckie stylizacje. Jednak uwagę przyciągnął strój Doroty Wellman. Dziennikarka zdecydowała się na skórzane spodnie o bardzo modnym kroju. Ten model wydłuża optycznie nogi i sprawie, że nasza sylwetka wygląda na lżejszą i zdecydowanie smuklejszą. To był modowy strzał w dziesiątkę!

Dorota Wellman zadała szyku w „DDTVN”

Dorota Wellman lubi bawić się modą. Dziennikarka o mocno kobiecych kształtach chętnie eksperymentuje ze swoją garderobą. Udowodniła to podczas specjalnego wydania „Dzień dobry TVN” z okazji Dnia Niepodległości. Tego dnia miała na sobie skórzane spodnie o kroju flare, które świetnie wyglądały z rozcięciami ku dołowi nogawki.

Dziennikarka w takim wydaniu prezentowało się stylowo i bardzo nowocześnie. Do całości dobrała czarne futerko oraz mocne, wyraziste sztyblety. Całość prezentowała się modnie i była idealnym dopełnieniem do stylizacji Marcina Prokopa. 

Marcin Prokop od lat jest wierny męskiej klasyce. Ależ on ma styl!

Marcin Prokop z kolei jak zwykle postawił na sprawdzoną męską elegancję. Dziennikarz w wielu wywiadach wspominał, że ubrania często szyje u krawca, żeby były dobrze dopasowane do jego wzrostu i sylwetki. Nie lubi modowych szaleństw. Zamiast tego świetnie odnajduje się w elegancji i klasyce.

Tym razem postawił na granatowy płaszcz do kolan. Dobrał do niego idealnie śnieżnobiałą koszulę oraz spodnie w drobne paski. Całość dopełnił ciemnobrązowymi sznurowanymi butami, które były kropką nad i całej stylizacji. 

Internauci zachwyceni Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem

Po wystąpieniu Doroty Wellman i Marcina Prokopa w „Dzień dobry TVN” pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci gratulowali im wspaniałego wydania śniadaniówki i podkreślali, że ich zdaniem są najlepszą parą prowadzących. padło wiele pozytywnych słów:

  • Moi ulubieni wszystkiego najlepszego w dniu imienin Marcinie. Zdrówka! 
  • Uwielbiam was. Jesteście wspaniali. Tak trzymać, oby tak dalej.
  • Co za wspaniałe wydanie „DDTVN” z okazji Dnia Niepodległości. Uwielbiam was oglądać. Jesteście super i oby tak dalej — pisali fani w komentarzach. 
Dorota Wellman i Marcin Prokop, fot. Instagram
Dorota Wellman i Marcin Prokop, fot. Instagram
 
dorota wellmandzień dobry tvn
