Nie od razu skończyło się happy endem.

Księżna Kate jest dla Brytyjczyków niczym druga Lady Di

Przez cały ten czas Kate zawsze mogła pochwalić się nienagannym wyglądem i zachowaniem przez co wielu Brytyjczyków zaczęło coraz bardziej entuzjastycznie postrzegać ją jako przyszłą królową. Kate kontynuuje również to, co zaczęła księżna Diana – chętnie przewodniczy wielu organizacjom społecznym i charytatywnym, podróżuje po świecie i niesie pomoc. Jednocześnie zarówno ona jak i książę William mocno bronią prywatności swojej rodziny i nie pozwalają, by do mediów przeciekały informacje, których nie życzą sobie udostępniać. Po śmierci królowej Elżbiety II, Kate i William wzięli na swoje barki jeszcze więcej obowiązków i za każdym razem udowadniali, że stoją na wysokości powierzonych im zadań.