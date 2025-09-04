Zniesmaczona córka Angeliny Jolie i Brada Pitta przyłapana w drodze do szkoły (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak wyrosła 16-letnia Vivienne Jolie-Pitt!
1 / 4
Córka gwiazdorskiej pary, czyli Angeliny Jolie i Brada Pitta została właśnie przyłapana przez paparazzi w drodze do szkoły. Trzeba przyznać, że 16-letnia Vivienne Jolie-Pitt już ładnie wyrosła, a z roku na rok jest coraz bardziej podobna do swoich rodziców.
2 / 4
Dziewczynka, choć jest córką najpopularniejszych aktorów na świecie, to zupełnie nie obnosi się ze swoją popularnością czy bogactwem, co można zauważyć, po jej skromnym wizerunku. Teraz do szkoły była ubrana w brązowe spodnie, biały t-shirt i trampki oraz granatowy plecak. Dziewczynka w porównaniu do swoich rówieśników raczej stroni od strojnych looków czy makijażu, a zamiast tego stawia na swobodę i naturalność.
3 / 4
Paparazzi udało się także uchwycić nastolatkę z nietęgą miną. Widać, że nie była zadowolona. Czyżby chodziło o powrót do szkoły?
4 / 4
Warto wspomnieć, że Vivienne to niejedyna pociecha Pitta i Jolie. Para, zanim wzięła ślub, już zaczęła tworzyć ośmioosobową rodzinę. Posiadają oni trójkę biologicznych dzieci: Shiloh Nouvel Jolie oraz bliźnięta – Knox Evangelos Jolie-Pitt i Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. Poza tym mają również trójkę adoptowanych dzieci, czyli: Maddox Chivan Jolie-Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt i Zahara Marley Jolie-Pitt.