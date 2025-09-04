times-dark
Kozaczek
Zniesmaczona córka Angeliny Jolie i Brada Pitta przyłapana w drodze do szkoły (FOTO)

Tylko spójrzcie, jak wyrosła 16-letnia Vivienne Jolie-Pitt!

Angelina Jolie Brad Pitt Dzieci Gwiazd Vivienne Jolie-pitt
04.09.2025
Vivienne Jolie przyłapana w drodze do szkoły

Córka gwiazdorskiej pary, czyli Angeliny Jolie i Brada Pitta została właśnie przyłapana przez paparazzi w drodze do szkoły. Trzeba przyznać, że 16-letnia Vivienne Jolie-Pitt już ładnie wyrosła, a z roku na rok jest coraz bardziej podobna do swoich rodziców.

Vivienne Jolie przyłapana w drodze do szkoły

Dziewczynka, choć jest córką najpopularniejszych aktorów na świecie, to zupełnie nie obnosi się ze swoją popularnością czy bogactwem, co można zauważyć, po jej skromnym wizerunku. Teraz do szkoły była ubrana w brązowe spodnie, biały t-shirt i trampki oraz granatowy plecak. Dziewczynka w porównaniu do swoich rówieśników raczej stroni od strojnych looków czy makijażu, a zamiast tego stawia na swobodę i naturalność.

Vivienne Jolie przyłapana w drodze do szkoły

Paparazzi udało się także uchwycić nastolatkę z nietęgą miną. Widać, że nie była zadowolona. Czyżby chodziło o powrót do szkoły?

Vivienne Jolie przyłapana w drodze do szkoły

Warto wspomnieć, że Vivienne to niejedyna pociecha Pitta i Jolie. Para, zanim wzięła ślub, już  zaczęła tworzyć ośmioosobową rodzinę.  Posiadają oni trójkę biologicznych dzieci: Shiloh Nouvel Jolie oraz bliźnięta – Knox Evangelos Jolie-Pitt i Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. Poza tym mają również trójkę adoptowanych dzieci, czyli: Maddox Chivan Jolie-Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt i Zahara Marley Jolie-Pitt.

