Zniesmaczona córka Angeliny Jolie i Brada Pitta przyłapana w drodze do szkoły (FOTO)

Vivienne Jolie przyłapana w drodze do szkoły

Dziewczynka, choć jest córką najpopularniejszych aktorów na świecie, to zupełnie nie obnosi się ze swoją popularnością czy bogactwem, co można zauważyć, po jej skromnym wizerunku. Teraz do szkoły była ubrana w brązowe spodnie, biały t-shirt i trampki oraz granatowy plecak. Dziewczynka w porównaniu do swoich rówieśników raczej stroni od strojnych looków czy makijażu, a zamiast tego stawia na swobodę i naturalność.