Zapłakana Dereszowska żegna córkę! 17-letnia Lena opuszcza dom rodzinny i zamieszka teraz w Brazylii
Aktorka podzieliła się emocjonalnymi kadrami...
W życiu Anny Dereszowskiej nastał ważny i przełomowy moment. Jej najstarsza z pociech wyjechała właśnie za granice Polski, aby rozpocząć swoją edukację w Brazylii. Z tej okazji aktorka opublikowała wyruszający wpis i pokazała rodzinne zdjęcia z lotniska.
Córka Anny Dereszowskiej wyprowadziła się z Polski. Aktorka nie kryła łez przy pożegnaniu
Anna Dereszowska to jedna z najpopularniejszych aktorek w naszym kraju, a prywatnie mam trójki dzieci. Artystka ze związku z aktorem Piotrem Grabowskim doczekała się córki Leny (ur. 2008 r.). Natomiast z fotografem Danielem Duniakiem ma dwóch synów Maksymiliana (ur. 2015 r.) i Aleksandra (ur. 2021 r.).
Teraz w życiu aktorki przyszedł czas na dość emocjonalny moment. I choć aktorka raczej strzeże swojej prywatności, to jednak tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Dumna, ale i wzruszona mam postanowiła podzielić się na Instagramie ujęciami z pożegnania swojej 17-letniej córki Leny. Nastolatka od teraz będzie przebywać w Brazylii na wymianie szkolnej, gdzie będzie kontynuować swoją edukacyjną przygodę.
Nasze Słonko parę dni temu wyleciało w świat. ✈️ Dla niej rok szkolny zaczyna się już jutro. 🏫👩🎓 Myszko, nasz „wymieńcu” 😂❤️ Czerp garściami z tego doświadczenia! Kochamy Cię najmocniej i trzymamy za Ciebie kciuki! ❤️❤️❤️❤️❤️ O mundo é seu!!! – pisała rozczulona aktorka pod zdjęciami.
Warto również dodać, że Dereszowska w jednym z wywiadów wspominała, że jej córka różniła się od swoich koleżanek przede wszystkim wzrostem. Stąd też po czasie zrodziło się jej zamiłowanie do siatkówki. Wtedy ta odmienność była dla niej uciążliwa, a teraz zamieniła to w atut.
Zawsze czuła się inna od swoich rówieśników, bo bardzo szybko zaczęła rosnąć, była najwyższa. „Mamo, dlaczego jestem taka duża, ja się czuję zawsze inna”. Potem Lena trafiła do klubu siatkarskiego i po dwóch miesiącach była zmiana: „Może ja jeszcze trochę urosnę”. Nagle poczuła się wśród swoich, akceptowana pod każdym względem – mówiła aktorka w rozmowie ze „Światem Gwiazd”.