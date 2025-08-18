W życiu Anny Dereszowskiej nastał ważny i przełomowy moment. Jej najstarsza z pociech wyjechała właśnie za granice Polski, aby rozpocząć swoją edukację w Brazylii. Z tej okazji aktorka opublikowała wyruszający wpis i pokazała rodzinne zdjęcia z lotniska.

Córka Anny Dereszowskiej wyprowadziła się z Polski. Aktorka nie kryła łez przy pożegnaniu

Anna Dereszowska to jedna z najpopularniejszych aktorek w naszym kraju, a prywatnie mam trójki dzieci. Artystka ze związku z aktorem Piotrem Grabowskim doczekała się córki Leny (ur. 2008 r.). Natomiast z fotografem Danielem Duniakiem ma dwóch synów Maksymiliana (ur. 2015 r.) i Aleksandra (ur. 2021 r.).

Teraz w życiu aktorki przyszedł czas na dość emocjonalny moment. I choć aktorka raczej strzeże swojej prywatności, to jednak tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Dumna, ale i wzruszona mam postanowiła podzielić się na Instagramie ujęciami z pożegnania swojej 17-letniej córki Leny. Nastolatka od teraz będzie przebywać w Brazylii na wymianie szkolnej, gdzie będzie kontynuować swoją edukacyjną przygodę.