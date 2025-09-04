Katarzyna Skrzynecka to jedna z najpopularniejszych aktorek w naszym kraju, a prywatnie mama 14-letniej Alikii. Teraz w rozmowie z naszą redakcją gwiazda zdradza, jak wygląda kwestia wyprawki szkolnej dla dzieci. Jak się okazuje, pomoc przyznawana uczniom ma się nijak do realnych wydatków na wyprawkę szkolną.

Katarzyna Skrzynecka ujawnia, ile teraz kosztuje wyprawka szkolna, a na jaką pomoc mogą liczyć uczniowie

Katarzyna Skrzynecka to popularna i lubiana aktorka, która doskonale jest znana w polskim show-biznesie. Zagrała ona m.in. w takich produkcjach jak: „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, „Na dobre i na złe” czy w kilku częściach kultowego filmu „Kogel Mogel”. Poza tym była prowadzącą programu „Taniec z gwiazdami”, a teraz spełnia się w roli jurorki w telewizyjnym show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Prywatnie Katarzyna Skrzynecka od 2009 roku spełnia się w roli żony Marcina Łopuckiego, z którym w 2011 roku doczekała się wspólnej pociechy Alikii Ilii. Warto dodać, że jej obecny mąż ma również 30-letnią córkę Paulę z poprzedniego związku.

Teraz w rozmowie z naszą reakcją Katarzyna Skrzynecka otworzyła nieco na temat dzieci. Jej 14-letnia córka jest już na ukończeniu szkoły podstawowej, a przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego opowiedziała o pomocy w wyprawce szkolnej, która obecnie wynosi 300 zł. Niestety ta kwota wcale nie pokrywa kosztów potrzebnych książek, nie mówiąc o reszcie.

To jest mniej więcej połowa. Dokładnie cztery czy pięć dni temu zamawialiśmy przez internet wszystkie podręczniki. Zamówienie podręczników do naszej szkoły to 650 czy 660 zł. Dostajemy pomoc 300 zł i wspaniale, że chociaż taka pomoc jest, bo na pewno jest to dużym odciążeniem i warto o taką pomoc składać wniosek i z niej skorzystać skoro jest przyznana dla dzieci – powiedziała nam Skrzynecka.

