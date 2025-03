Związek Seleny Gomez i Benny’ego Blanco jest jak piękna ballada o miłości

Historia miłości Seleny Gomez i Benny Blanco

Następnie podczas występu w podcaście Jaya Shetty’ego Selena Gomez wyznała, że Benny jest jej „najlepszą przyjaciółką” i „nigdy wcześniej nie czuła się tak bezpiecznie”.

„To takie banalne, ale kiedy wiesz, że to jest właśnie to. Myślę, że to właśnie mi się przydarzyło i po prostu czuje się bardzo komfortowo” – wyznała Gomez.