Śmierć dziennikarki Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła opinią publiczną. Czy wiadomo jednak, kto odpowiada za dramatyczny wypadek na trasie S19? Prokuratura właśnie ujawniła nowe szczegóły, które tylko podsycają spekulacje.

To on siedział za kierownicą, gdy zginęła Katarzyna Stoparczyk. Prokurator ujawnił ws. młodego kierowcy

Kto jest winny śmierci Katarzyny Stoparczyk? Tajemniczy komunikat śledczych

Katarzyna Stoparczyk, znana i ceniona dziennikarka, zginęła 5 września 2025 roku w tragicznym wypadku samochodowym. Miała 55 lat. W kraksie uczestniczyły dwa pojazdy, a oprócz niej śmierć poniósł również 57-letni Jerzy Ch. Przeżyli obaj kierowcy, jednak jeden z nich do dziś nie może zostać przesłuchany.

Rodzina Stoparczyk zorganizowała prywatne pożegnanie 17 września w Warszawie, prosząc, by zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę stworzenia Pracowni jej imienia. Tymczasem śledczy krok po kroku próbują ustalić, kto odpowiada za tragedię.

Ujawniono drastyczne szczegóły wypadku Katarzyny Stoparczyk! „Znajdowała się już poza pojazdem…”

Zabezpieczono miejsce zdarzenia, pobrano próbki krwi od kierowców i świadków, a także zlecono szczegółowe badania toksykologiczne. Pierwsze wyniki nie wykazały obecności alkoholu, jednak próbki sprawdzane są pod kątem ewentualnych środków odurzających. Powołano też biegłych, którzy analizują stan techniczny pojazdów.

W sprawie wypadku wszczęto postępowanie w kierunku przestępstwa z art. 177 § 2 k.k., czyli spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym – przekazała prokuratura.

Kluczowe pozostaje przesłuchanie obu kierowców. 61-letni Witold K., kierowca białej skody, nadal przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Z kolei prowadzący czarną skodę został już przesłuchany, ale śledczy nie ujawniają, co dokładnie zeznał.

Nie rozstrzygnięto, kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. Bardzo ważne będą opinie biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków. Mamy pewne przypuszczenia, ale na tym etapie nie możemy ich ujawnić – podkreślił prokurator Piotr Walkowicz.

Ostatnia książka Katarzyny Stoparczyk ujrzy światło dzienne. Słowa o śmierci dziś mrożą krew w żyłach

Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy analizują każdy szczegół – od prędkości pojazdów, po pas ruchu, na którym znajdowała się biała skoda. Na odpowiedź, kto naprawdę zawinił, trzeba będzie jeszcze poczekać.