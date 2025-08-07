Śmierć Macieja Mindaka poruszyła nie tylko świat mediów, ale i lokalną społeczność Wołomina. Znany ekspert TVN zginął na skrzyżowaniu, które od lat uznawane jest za wyjątkowo niebezpieczne. Mieszkańcy mówią o regularnych stłuczkach, a właściciel zakładu fryzjerskiego już dwukrotnie mierzył się z autem, które wjechało mu do środka.

Prokuratura potwierdza przyczynę śmierci Macieja Mindaka. To właśnie tak doszło do wypadku

Śmierć Macieja Mindaka w Wołominie. Mieszkańcy mówią wprost: „To miejsce woła o tragedię”

Maciej Mindak – ekspert rynku nieruchomości, znany widzom z anteny TVN – zginął w tragicznym wypadku w Wołominie. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Legionów i Lipińskiej, miejscu, które lokalni mieszkańcy od dawna określają jako „punkt zapalny”.

Mindak jechał motocyklem marki Suzuki. W nocy, przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej, zderzył się z samochodem marki BMW. Wszystko wskazuje na to, że celebryta nie ustąpił pierwszeństwa. Uderzenie było na tyle silne, że wezwano dwa wozy straży pożarnej – płyny eksploatacyjne rozlały się na jezdnię. Mindak został przetransportowany do szpitala, jednak mimo starań lekarzy, zmarł bez odzyskania przytomności.

Maciej Mindak nie żyje. Znany ekspert TVN Style miał 38 lat!

Nie był to pierwszy niebezpieczny incydent w tym miejscu. Jak ujawnił Fakt, po rozmowie z mieszkańcami, samochody dwukrotnie uderzyły w zakład barberski stojący tuż przy feralnym skrzyżowaniu.

6 grudnia 2024 r. auto dosłownie wjechało do środka. Gdyby ktoś wtedy był w środku, mogło dojść do tragedii– mówi właściciel salonu Blades.

Według relacji mieszkańców, stłuczki w tym miejscu są na porządku dziennym, a wyłączona sygnalizacja po godz. 22 tylko pogarsza sytuację.

Nie ma dnia, żeby tu się nie trąbili. Raz w miesiącu to przynajmniej jedna stłuczka.

Policja z Wołomina potwierdza, że światła są wyłączane automatycznie w godzinach nocnych.

,,Czy miało to wpływ na przebieg wypadku, ustali prokuratura przy udziale biegłych” – mówi mł. asp. Monika Kaczyńska.

Maciej Mindak zmarł. Ujawniono nieoficjalną przyczynę śmierci 38-latka!

Miejsce, w którym zginął Maciej Mindak, już wcześniej było opisywane przez lokalne media jako „czarna plama” na mapie miasta. Teraz mieszkańcy mają nadzieję, że śmierć znanego eksperta skłoni władze do podjęcia konkretnych działań.